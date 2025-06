Repuntan 28% casos de diabetes dos; van 11,355

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El estado de Tamaulipas registra un incremento de alrededor del 28 por ciento de casos nuevos de diabetes mellitus tipo dos, no insulinodependiente, en los primeros cinco meses del presente año comparativamente con el mismo periodo del año pasado.

Lo anterior de acuerdo con las estadísticas oficiales emitidas por la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, que detallan que en la semana 23, del uno al siete de junio, la cifra de nuevos casos detectados fue de 503 en todo el estado.

Hasta esa fecha de corte en la entidad han sido diagnosticados con esta enfermedad once mil 355 pacientes, de los cuales, de acuerdo con el sexo declarado al nacer, cuatro mil 905 son hombres mientras que seis mil 450 son mujeres.

En el comparativo con el mismo lapso del año pasado, en ese entonces el acumulado era de ocho mil 818 casos, lo que significa que este 2025 hay dos mil 537 casos confirmados nuevos, lo que representa un alza del 28.8 por ciento para este año.

Aparte de la merma en la calidad de vida del paciente, el IMSS refiere que el costo de tratamiento de la diabetes es una carga económica insostenible para el sistema de salud mexicano, pues los gastos anuales en su tratamiento y atención a complicaciones superan los 50 mil millones de pesos.

Asimismo, refiere que la mayoría de los casos de diabetes tipo dos están relacionados con el consumo de bebidas azucaradas, estimándose que el consumo anual por persona es de 163 litros, lo que es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas y cardiovasculares, incluso sin la presencia de obesidad.

Finalmente, precisa que las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y las cardiovasculares, son prevenibles si es que se toman las medidas necesarias, especialmente a través de políticas públicas que reduzcan el consumo de bebidas azucaradas y promuevan una alimentación saludable.