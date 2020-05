Reprueban estudiantes programa ‘Aprende en Casa’

Alumnos dicen que no aprenden, no pueden comunicarse con sus maestros, no les resuelven sus dudas y les encargan más tarea de lo normal

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudiantes mexicanos reprobaron el programa Aprende en Casa, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego que se suspendieron las clases presenciales por la epidemia de Covid-19.

Alumnos de secundaria de seis estados lo calificaron con 5 en promedio al señalar que no aprenden, no pueden comunicarse con sus maestros, no les resuelven sus dudas, les encargan más tarea de lo normal y en sus casas tienen que estudiar, a la vez que ayudan a sus papás.

El plan de la SEP tuvo una calificación máxima de 7 y una mínima de 3.

En una charla organizada por Mexicanos Primero, los alumnos reconocieron como un impedimento que no todos tienen computadoras, televisión o internet para ponerse al nivel.

“O a lo mejor en las casas o no se cuenta con un dispositivo y tienen que estar compartiéndolo entre varios que tienen hermanos. Además, muchos de sus padres trabajan y es difícil estar con sus hijos apoyándolos”, dijo Zaira Medrano Cruz, del tercer año de telesecundaria en Baja California.

La mayoría de los estudiantes se quejó de la poca retroalimentación con sus profesores y que no siempre en sus casas tienen quién les ayude a resolver sus dudas.

También expusieron que en televisión las preguntas las pasan muy rápido y no les da tiempo de anotar.

“Yo no he tenido tantos contactos con los profesores y nada más nos dan nuestros ejercicios, pero no nos explican y no entendemos muchas cosas”, señaló Nahomi Torres, de tercero de secundaria en el Estado de México.

La suspensión de clases por la epidemia del Covid-19 inició el 20 de marzo. A mediados de abril inició el programa “Aprende en Casa” por plataformas digitales, televisivas y por radio, y a algunos con cuadernillos impresos, pero los estudiantes dijeron que no se acostumbran.

“El profesor te contesta dentro de dos días, pero dentro de dos días tú ya tienes otros trabajos. O le envías la tarea y te dice nada más ‘excelente trabajo’ y ya”, se quejó Juan González Lopez-Barrón, de tercero de secundaria en Morelos.

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en México hay 6 millones 536 mil 261 estudiantes de nivel secundaria.

La conversación por Internet entre seis de ellos duró una hora y fue moderada por una integrante de Mexicanos Primero, quien tuvo que batallar con la mala conexión de los participantes.

Los alumnos dijeron que extrañaban las clases en persona, a sus amigos y el hecho de que el salón de clases suele ser un refugio ante los problemas familiares.

También afirmaron que cuando van a clases no les dejan tanta tarea como ahora.

“Hasta los mismos padres de familia dicen que en vez de que nos dé la pandemia por el coronavirus, nos vamos a estresar tanto por tantas tareas que nos dan”, dijo Roberto Robles Pérez, de primero de secundaria en Guerrero.

En la conversación también participó una estudiante de San Luis Potosí, otra de Yucatán y una traductora al lenguaje de señas.

“A alguno se nos complica estudiar y hacer labores a la misma vez, porque nuestros papás trabajan. Entonces a veces le dedicamos más tiempo a labores en casa que al aprendizaje o tenemos que estar haciendo dos procesos al mismo tiempo”, dijo Vanessa Llanas, alumna de primer año de telesecundaria de San Luis Potosí.

Todos se dijeron ansiosos por regresar a clases.

A la hora de imaginar cómo sería, dijeron que habría más higiene y más distanciamiento.

Juan González, quien cursa el tercero de secundaria en Morelos, consideró que quizás ahora sí habría más agua en su escuela.