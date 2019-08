Reportan tiroteo en centro comericial de El Paso, Texas

EL PASO.- La policía de la ciudad de El Paso, en Texas, informó que envió agentes a una zona comercial en respuesta a informes de un hombre disparando el sábado al mediodía.

La policía de El Paso tuiteó que los agentes estaban acudiendo a un tiroteo activo y le aconsejó a la gente que se aleje del área del centro comercial Cielo Vista Mall.

El complejo está cerca de la autopista Interestatal 10 y en el lado este de El Paso, fronteriza con Ciudad Juárez, México.

Al menos 18 personas habrían resultado heridas luego que «múltiples tiradores» abrieran fuego en una zona comercial al este de El Paso, Texas.

Aunque no se ha afirmado la información, según diversas fuentes policiales, habría tres detenidos en el tiroteo. Asimismo, medios estadounidenses como CNN señalan, que habría entre una y varias víctimas tras el incidente.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019