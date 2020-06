Reportan sismo de 5.8 en California

CALIFORNIA.- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) reportó un sismo de 5.8 grados de magnitud en la localidad de Lone Pine, en California.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó cerca de Cartoga, unos 288 kilómetros al norte de Los Ángeles y se produjo a las 10:45 horas locales.

La agencia estadounidense informó que el sismo tuvo una profundidad de 2.9 kilómetros.

Lugareños dijeron que la sacudida fue “intensa”, aunque de momento no se reportan daños ni víctimas. También se pudo sentirse tan al sur como Los Ángeles.

Hasta el momento se reportan heridos o daños estructurales.

M5.8 – 17km SSE of Lone Pine, CA:

Did you feel it? Tell us! https://t.co/W3TIcOAGfH pic.twitter.com/Eh59jq77GU

— USGS (@USGS) June 24, 2020