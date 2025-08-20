Reportan 457 incendios en zacatales durante primeros siete meses del año

Protección Civil y brigadas municipales han reforzado acciones conjuntas para atender siniestros en diferentes puntos de la ciudad, intensificando la prevención ante altas temperaturas y descuidos ciudadanos

Durante el fin de semana, las brigadas atendieron cinco incendios en diferentes puntos de la ciudad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que de enero a julio se han registrado 457 incendios en zacatales, situación que ha exigido una rápida y coordinada respuesta de los cuerpos de emergencia.

Las brigadas han trabajado en conjunto con el Consejo Municipal de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y pipas municipales. Este esquema de apoyo permite recargar agua en menor tiempo y atender los siniestros con mayor eficiencia.

Fernández Diez de Pinos subrayó la importancia de la prevención, señalando que una gran parte de los incendios son provocados por descuidos de la ciudadanía. Recomendó no arrojar botellas de cristal o plástico en la vía pública, ya que pueden generar el llamado efecto lupa y originar fuego.

El funcionario también pidió evitar tirar colillas de cigarro en terrenos baldíos o zacatales, así como abstenerse de realizar quemas a cielo abierto. De igual forma, exhortó a reportar de inmediato cualquier indicio de incendio para reducir riesgos.

Durante el fin de semana, las brigadas atendieron cinco incendios en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos, de gran magnitud, obligó a la evacuación de trabajadores de una tienda de conveniencia cercana debido a la concentración de humo.

Finalmente, Protección Civil reiteró que las condiciones climáticas, como las altas temperaturas y las rachas de viento, incrementan la propagación del fuego, por lo que se reforzarán las medidas de vigilancia y prevención en las zonas más vulnerables.