Reporta NFL 47 jugadores positivos a Covid-19

NUEVA YORK.- Varios casos de jugadores de la NFL asintomáticos y vacunados, arrojaron positivo a Covid-19 en el primer día de pruebas «dirigidas», comentó una persona con conocimiento del caso a The Associated Press este lunes.

En total, 47 jugadores fueron colocados en la reserva por Covid-19, la mayor cifra en un día desde que inició la pandemia. La persona, que habló en condición de anonimato debido a temas de privacidad, no especificó cuántos de los jugadores son asintomáticos y están plenamente vacunados.

El estelar tight end de los Chiefs, Travis Kelce; el defensive end de los Chargers, Joey Bosa, y el quarterback de los Lions, Jared Goff, son algunos de los jugadores que aterrizaron en la lista de reservas. Bosa se perderá el juego de esta semana, de acuerdo con su entrenador en jefe, Brandon Staley.

Los jugadores que dan positivo deben ser aislados y puestos en cuarentena hasta que reciban autorización para regresar. De acuerdo con los nuevos protocolos de la NFL, que entraron en efecto el lunes, jugadores vacunados y asintomáticos pueden regresar a jugar en menos de 10 días.

Kelce, el cornerback Charvarius Ward y el pateador Harrison Butker dieron positivo. Los tres jugaron el jueves pasado contra los Chargers, cuando Kelce tuvo el mejor registro de su carrera con 191 yardas, incluyendo un touchdown para empatar el partido en el cuarto periodo y otro para ganarlo en tiempo extra.

Kansas City ya tenía al liniero defensivo Chris Jones, el receptor Josh Gordon y el linebacker Willie Gay Jr. en la lista.

Otros jugadores de Detroit añadidos a la lista junto con Goff fueron el receptor Quintez Cephus y el tackle Matt Nelson.

Por los Chargers también pasaron a la lista los defensive backs Trey Marshall, Kemon Hall y Tevaughn Campbell, el linebacker Chris Rumph, el centro Corey Linsley y el receptor Andre Roberts.

Nueva Inglaterra también resultó castigado debido a la inclusión en la lista del receptor Kendrick Bourne, los linebackers Harvey Langi y Cameron McGrone y el defensive end Ronnie Perkins.

Filadelfia, que juega este martes, sumó a la lista al guard titular Landon Dickerson y al tackle suplente Andre Dillard.

Laurent Duvernay-Tardif, guard de Jets de Nueva York, quien el año pasado optó no jugar para trabajar en la primera línea para combatir la pandemia, fue cuestionado sobre la posibilidad de que algunos jugadores intenten ocultar sus síntomas con tal de seguir jugando.

«Por supuesto ese es el lado negativo y creo que sabremos más en la próxima semana y veremos después del próximo domingo lo que realmente pase en términos de casos y todo», dijo Duvernay-Tardif, quien tiene un doctorado en medicina y una maestría en cirugía. «Solo espero que los muchachos sean honestos consigo mismos, porque al final del día me están poniendo en riesgo como un jugador que sigue las reglas porque salen al campo con síntomas».

