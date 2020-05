Reporta Laredo 17 muertes por Covid-19

LAREDO, TX.-La ciudad de Laredo y el condado de Webb han confirmado la muerte número 17 en Laredo relacionada con COVID-19. Se trata de una mujer de aproximadamente 60 años de edad que presentaba problemas de salud subyacentes. La mujer había dado positivo por COVID-19 y estaba siendo tratada en el Hospital de Médicos de Laredo cuando murió el domingo 3 de mayo pasado.

Los Doctores del Hospital de Laredo emitieron un comunicado: “A medida que el novedoso Coronavirus pasa factura en todo el país y en todo el mundo, el Doctors Hospital se entristece al confirmar que un paciente falleció, que dio positivo por COVID-19.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia.

FAMILIA DE 11 DA POSITIVO A COVID-19

El reporte de situación actual de COVID19 en Laredo, Texas, es de 2,714 pruebas realizadas, que arrojó acumulados hasta el fi n de semana de 396 casos positivos y 17 decesos.

Entre los 396 casos positivos, se subrayó el caso de una sola familia en Laredo que arrojó 11 casos y cuyos miembros se encuentran todos en su casa recuperándose, excepto un miembro que está hospitalizado en condiciones estables; sin embargo se puntualizó que este, es un segundo caso de “clúster” familiar que otorga indicativo de que las reglas de distanciamiento social no se están siguiendo y esto conlleva un problema de propagación grave si no se siguen las reglas ordenadas por la ciudad.

Las campañas de pruebas se siguen realizando no solo por los esfuerzos de la ciudad que continúa realizando pruebas para detectar principalmente casos asintomáticos y la semana pasada llevó pruebas al azar y continúan con un programa de pruebas censales; a lo anterior se sumarán actividades esta semana llevadas a cabo por autoridades de Salud del Estado de Texas.

Esta semana, realizarán exámenes gratuitos el martes 5 de mayo al jueves 7, en el área de 496 Peñitas; en mayo 6 en el área del departamento de salud de la Ciudad y en mayo 7 en Río Bravo Community Center.

Cualquier persona puede solicitar se le efectúe el examen ya sea que presente síntomas o no, y no se requiere que los solicitantes sean residentes o ciudadanos, puede ser cualquier visitante y el estado migratorio no importa, de hecho no se efectuarán preguntas de ningún tipo respecto a situación migratoria.