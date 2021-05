Reparan daños causados por tormenta en Cobat 01

NUEVO LAREDO, TAM.- Alrededor de 70 metros lineales de barda, son parte de los daños que sufrieron las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas 01 de Nuevo Laredo durante la tormenta severa que se presentó el pasado 17 de mayo, ya se trabaja en la reparación de los desperfectos. Martín Alonso Avilés, director de esta institución explicó que a más de una semana de que se presentará esta fuerte lluvia, se continúa con las labores de reparación y limpieza del plantel.

“Nos tumbó aproximadamente unos 70 metros lineales por 3 de alto de la barda, tanto del oriente como del poniente y algunos 10 árboles grandes e importantes también los arrancó de raíz y en eso andamos, limpiando y restaurando el plantel”, detalló.

A diferencia de otras escuelas, el Cobat 01 no cuenta con seguro contra daños por fenómenos naturales y ya con esta experiencia buscarán la manera de contar con alguno de ellos para que no los vuelva a sorprender al no contar con los recursos económicos para solventar esta necesidad.

Además de los árboles y la barda, se dañó un vidrio denuncia salón y los minisplits que se movieron de sus anclas, pero todo eso ya está anclado como debe de ser”, agregó. Indicó que las clases a distancia han continuado para terminar el ciclo 2021 A en alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre. El director hizo un exhorto a los exalumnos, padres de familia que así lo deseen y gusten sumarse a las labores de limpieza que se realizan en el Cobat 01.

“Si la ciudadanía quiere apoyarnos, todavía hay árboles y ramas que estamos acomodando para que vayan al lugar a donde se depositen. También gestionamos estrategias para levantar esa barda que se nos vino abajo, provisionalmente le pusimos maya para resguardar la integridad de los bienes y de los que trabajamos aquí. Lo propio es levantar la barda. Los padres de familia nos pueden apoyar, todas esas 30 generaciones de exalumnos y que regresen a su institución que les dio herramientas para defenderse en su vida laboral, aquí los esperamos”, concluyó.