Remonta Barcelona con tres goles para vencer 3-1 al Real Oviedo

Eric García, Lewandowski y Araujo anotaron en la segunda mitad para dejar a los azulgranas a dos puntos del líder Real Madrid

Robert Lewandowski celebra tras marcar el segundo gol del Barcelona en la victoria 3-1 ante Real Oviedo en la Liga de España, el jueves 25 de septiembre de 2025. (AP Foto/José Bretón)

CIUDAD DE MÉXICO.- El tempranero gol del capitán John McGinn fue suficiente para darle al Aston Villa su primera victoria de la temporada, con el equipo inglés imponiéndose el jueves 1-0 ante Bologna en la Liga Europa League.

McGinn superó al arquero polaco Lukasz Skorupski con un disparo rasante de zurda desde fuera del área a los 13 minutos en el Villa Park.

Ollie Watkins salió de la banca y provocó un penal en la segunda mitad, pero desperdició la oportunidad de ampliar la diferencia con un lanzamiento que fue atajado por Skorupski.

El Villa ha tenido un pobre inicio de temporada doméstica, cosechando tres empates y dos derrotas en la Liga Premier, con apenas un gol en cinco encuentros. También fue eliminado de la Copa de la Liga Inglesa.

Pero el conjunto inglés cuenta con Unai Emery, el técnico más exitoso en la competición con cuatro trofeos de la Liga Europa, tres con Sevilla y uno con Villarreal.

Emery llevó al Villa a quedar cuarto y sexto en las dos últimas temporadas de la Premier y a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero el Villa aún no conoce la victoria en la Premier esta campaña, con apenas un gol en cinco encuentros, y eliminado de la Copa de la Liga Inglesa.

Rangers sigue sin ganar

El Rangers de Escocia, otro equipo sin ganar en su liga nacional, sucumbió 1-0 ante los visitantes belgas Genk en el Ibrox Stadium, un resultado que dejó más cuestionado al técnico Russell Martin.

Los anfitriones jugaron en inferioridad numérica todo el segundo tiempo luego que el centrocampista Mohamed Diomande fue expulsado con roja directa cuatro minutos antes del descanso. Pero el portero Jack Butland evitó que los visitantes tomaran la delantera al tapar el penal de Oh Hyeon-gyu en los descuentos de la primera mitad. El delantero surcoreano finalmente perforó las redes a los 55, batiendo a Butland con un zurdazo.

Giroud aparece en la agonía

El veterano delantero Olivier Giroud salió del banquillo para anotar un gol en las postrimerías y darle a Lille la victoria 2-1 sobre el Brann de Noruega. El ex de Arsenal, Chelsea y AC Milan se elevó dentro del área para cabecear un centro de Tiago Santos y marcar el gol decisivo a diez minutos del final.

Hamza Igamane rompió el empate a los 54 minutos al definir a corta distancia para darle a Lille la ventaja 1-0. Los visitantes noruegos respondieron seis minutos después con un contragolpe culminado por Saevar Atli Magnússon.

En otro partido temprano, el club rumano FCSB derrotó a domicilio 1-0 a Go Ahead Eagles, en el debut del equipo holandés en la competición. Los anfitriones se clasificaron al ganar la Copa de los Países Bajos.

En Berna, el delantero marroquí Anass Zaroury anotó tres goles y Karol Swiderski añadió otro para que el Panathinaikos aplastara 4-1 al Young Boys de Suiza.

Con goles de Badredine Bouanani y Bilal El Khannouss, Stuttgart venció 2-1 al Celta de Vigo. Borja Iglesias redujo la diferencia para el club español, que regresó a una competición europea por primera vez desde la temporada 2016-17.

Lyon ganó a domicilio 1-0 ante Utrecht gracias a un gol del suplente Tanner Tessmann y el Porto venció a Salzburgo. El campeón húngaro Ferencváros empató 1-1 con el equipo checo Viktoria Plzeň en Budapest.

La Liga Europa utiliza el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos juegan contra ocho oponentes diferentes durante la fase de liga.

La primera fecha se repartió en dos días. El miércoles, el gol tardío de Antony rescató un empate 2-2 para el Real Betis contra Nottingham Forest.