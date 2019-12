Reina diversión en ‘La Voz Kids’

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que una competencia, los participantes de La Voz Kids vivieron el programa como una experiencia de juego, donde la diversión reinó en cada capítulo.

A lo largo de tres meses, los ahora finalistas María José, Roberto, Mario, Moisés, Mónica y Nicole adquirieron nuevas habilidades gracias a las enseñanzas de los coaches Lucero, Carlos Rivera y Melendi.

“Muchas personas me dicen actualmente que soy su ejemplo a seguir y eso, para mí, es un máximo en mi vida: ser el ejemplo de alguien.

“Por ello, gane o no, a todos quisiera demostrarles que en esta vida no hay obstáculos que no se puedan vencer. Quiero que no se rindan y que siempre sean felices”, afirmó Nicole en entrevista telefónica.

Uno de los mayores retos que tuvieron que enfrentar los pequeños fue vencer el miedo al escenario.

“Al salir (del programa) tenía mayor confianza en mí misma. Aprendí a cómo interpretar las canciones, disciplina, que se me fueran los nervios y enfrentar mis temores.

“Antes no estaba tan segura de cantar frente a tanta gente, ya que los nervios te ganan y luego te quedas como palo, sin moverte. En La Voz aprendí a desenvolverme sobre el escenario”, aseguró Mónica.

Los más grandes, Mario, Mónica y Nicole, de 11, 12 y 13 años, respectivamente, ya tienen visualizado la forma en cómo se desenvolverán en un futuro.

Nicole continuará su carrera como actriz luego de participar en obras como El Rey León, Los Cuentos de la Catrina y Distroller, El Miusikul, mientras que Mario quiere experimentar con el género urbano.

“Para mí Maluma es un ejemplo a seguir. Desde hace como cinco años lo admiro muchísimo. Me gusta mucho el género, pero para mis futuros discos no descartaría cantar también balada o pop”, sostuvo Mario.

Quienes se inclinarán por la música vernácula serán María José y Roberto, que desean seguir los pasos de varios de sus ídolos, como Pedro y Vicente Fernández, Juan Gabriel, Jenni Rivera y Lucero.

La final de La Voz Kids se llevará a cabo este domingo a las 20:30 horas, por Las Estrellas.