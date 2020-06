Regresan de 8 a 10 vehículos a Laredo Texas

Esto al no pasar el filtro de sanidad instalado por la Coepris en el Puente II. Los motivos por los cuales son retornados son: no utilizar cubrebocas, exceder el límite de pasajeros, y por cruzar sin tener una visita esencial.

NUEVO LAREDO TAM.- Por no utilizar cubrebocas, exceder el límite de pasajeros, y por cruzar sin tener una visita no esencial, cada día entre 8 a 10 vehículos están siendo regresados a Laredo Texas mediante el filtro de sanidad que instaló en el puente II, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

El coordinador de la Coepris en esta ciudad, el doctor Adolfo Benavides Guerra, mencionó que el operativo está instalado en el cruce de 20 de Noviembre y Bravo, donde también participan elementos de Tránsito y Vialidad, así como elementos de la Policía Estatal, Protección Civil y Bomberos.

“Es la tercer semana desde que instalamos este filtro, y prácticamente se les invita a las personas que transitan a portar el cubrebocas en todo momento incluso dentro del vehículo, y deben viajar un máximo de dos personas por cada unidad motriz”, indicó.

Agregó que en los pasajeros no deben ir personas mayores de edad ni tampoco niños, de ser así serán devueltos a la vecina ciudad, ello debido al brote de casos positivos de COVID-19 que se están registrando en esta frontera.

Precisó que también se dio la reapertura de algunos establecimientos con la finalidad de dar un poco de auge a la economía y un poco de desfogue, ya que todos estamos padeciendo problemas de salud y problemas económicos y sociales.

Destacó que otra de las recomendaciones que están haciendo a los automovilistas es que su visita a esta frontera sean viajes esenciales, de lo contrario evitar este tipo de visitas porque serán devueltos a Laredo, el horario de mayor visitas es por la mañana de personas que van con el médico, a las farmacias, a hospitales o con el veterinario.

Reveló que por la tarde los que cruzan para Nuevo Laredo son quienes viven en esta ciudad y trabajan en Laredo Texas, quienes no cumplan con las medidas sanitarias, o que sean cruces no esenciales serán devueltos a Texas.

“Este lunes que pasó ha sido el día en que más retornos hemos hecho, fueron alrededor de 33 vehículos que fueron regresados a Laredo, es una cifra récord nunca habíamos retornado a tanta gente, de estos que regresamos 25 fueron por exceso de pasajeros, el resto no cumplió con la visita esencial”, indicó.

Benavides Guerra mencionó que el martes retornaron 20 vehículos, cinco de ellos el motivo de su regreso fue por exceso de pasajeros, otros por no traer cubrebocas, otros más por no tener la visita no esencial, el filtro se mantendrá por tiempo indefinido