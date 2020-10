Regresa Pablo Alborán con ‘Vértigo’

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras hay quienes se inspiran en vidas ajenas para componer canciones llegadoras, otros, como Pablo Alborán, se basan en sus propias experiencias para dotar de verdad y sentimiento sus propuestas.

“Cuando escribo mis canciones, siempre tienen un punto autobiográfico, es inevitable, el sentimiento siempre nace de algo mío”, cuenta el cantautor español, quien lanzará el 6 de noviembre su nuevo disco Vértigo.

Temas punta de lanza son “Si Hubieras Querido” y “Hablemos de Amor”.

Precisamente, Pablo destaca de ambas piezas el argumento sentimental que las impregna: en la primera (la cual suma más de 5 millones de reproducciones) el cuestionamiento “¿de quién te has enamorado, si todo lo que soy nunca te ha gustado?”.

Y en la segunda, una tajante afirmación: “Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera si puedo ser tu amigo”.

“A todos nos ha pasado, que te enamoras de una idea, del enamoramiento, y describe el momento en que te das cuenta que se cae la venda y que no te quieren como eres.

“Yo sí creo que puedo ser amigo (de mis ex parejas), pero también creo que depende del tiempo, y una cosa es que quieras, y que la otra persona quiera, depende de las circunstancias”, relata.

Tras varios meses encerrado por la pandemia de coronavirus en España, y luego de haber cambiado de atmósfera para grabar en estudios de Madrid y Miami, el malagueño de 31 años también reaparece ante los medios tras hacer pública su preferencia sexual.

Desde junio se volvió un estandarte para la comunidad LGBT+, luego de que colgó en la red un clip que decía: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”.

Recibió comentarios de apoyo en las redes, miles lo felicitaron por darle voz a quienes tienen miedo de salir del clóset y lo elogiaron hasta el cansancio.

“Yo no me siento ejemplo de nada, pero si mi video pudo apoyar a la gente y, sobre todo, remover la conciencia de los que no entienden o los que no apoyan o no respetan la igualdad, la diversidad y la libertad, pues bienvenido sea. Creo que hubiera tenido que hacerlo antes.

“Entonces, no sólo es hablar de la sexualidad, es ser honesto, de tu sexualidad o de lo que sea, es verlo y vivirlo de la manera más auténtica posible”, sostiene el intérprete de éxitos como “Solamente Tú” y “Por Fin”.

Reitera su compromiso para ser transparente al hablar sobre los derechos de su comunidad y de cualquier sector o minoría.

“La realidad y los datos es que hay millones y millones de países que viven todavía una represión enorme y no solamente en la sexualidad, en muchísimos ámbitos, los derechos de la mujer, la igualdad entre géneros con la libertad sexual, hay muchas cosas por las que luchar, muchísimas”, enfatiza.

Pablo, quien está por cumplir una década de su debut, asegura que vive una etapa de plenitud y agradecimiento a la vida por gozar de salud y de la oportunidad de entregar su nueva producción discográfica.

“Aunque (el disco) habla de amor y desamor, siempre hay un punto en el que habla de vivir y de no perder el tiempo que tenemos, de aprovecharlo, de buscar lo positivo. Tiene bachata, samba, electrónico.

“Para mí es un disco que pretende que reflexionemos sobre muchas cosas, sobre cómo queremos que nos quieran, cómo vivimos, cómo vivo yo y cómo no quiero perder el tiempo”, expresa el artista, una celebridad en las redes sociales.

Precisamente en ellas es considerado un sex symbol, algo que él rechaza.

“Soy de carne y hueso, yo tengo muchos defectos y también soy mortal, el que te idealicen se agradece porque te sube la autoestima, pero el amor nos hace vulnerables a todos”.