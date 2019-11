Regresa Lamberg a ‘Lizzie McGuire’

CIUDAD DE MÉXICO.- El estadounidense Adam Lamberg, quien desde 2008 se alejó de la actuación, regresará a los sets para volver a interpretar a su icónico personaje David “Gordo” Gordon en la nueva serie de Lizzie McGuire.

La actriz y cantante Hilary Duff, a través de las redes sociales de Disney+, plataforma en la que se transmitirá el programa, anunció lo anterior en un video. Tras mencionar el regreso de toda la familia “McGuire”, Lamberg interrumpió para anunciar que él también formará parte de la nueva historia.

“¡Reunidos y se siente tan Gordo! Adam Lamberg regresa y se une a su mejor amiga en pantalla @HilaryDuff para #LizzieMcGuire, próximamente en #DisneyPlus”, se lee en la publicación junto a una imagen de los famosos.

Desde 2001 y hasta 2004, Lamberg interpretó a “Gordo”, el mejor amigo de Lizzie, quien además de su sarcasmo le ofrecía los mejores consejos; fue también el eterno enamorado de la protagonista, y en la película de 2003, Lizzie McGuire: Estrella Pop, ambos se besan en romántica escena.

Tras dicho trabajo, el artista participó en la película de comedia When Do We Eat? (2005), de Salvador Litvak, y para 2008 protagonizó el filme Beautiful Loser, bajo la dirección de John Nolte, con lo que se despidió de la actuación para dedicarse a sus estudios.

Cabe recordar que Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine, quienes daban vida a la familia del personaje de Duff, también confirmaron su participación en la secuela que planea estrenarse en 2020.

