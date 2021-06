Regresa la tendencia del crop top para hombre con Fendi

Esta prenda no es nueva, pues durante la década de los 80 y parte de los 90 vimos a estrellas juveniles hacer uso de ella.

CIUDAD DE MÉXICO.-Si hay algo que las y los cazadores de tendencias aman y disfrutan ver son los desfiles de la semana de la moda. No importa la sede donde se lleve a cabo el show, lo que debe interesar es el contenido de la pasarela; ya que esto es todo lo que se necesita para saber cuales son las tendencias más hot para futuras temporadas.

Aunque estos desfiles casi siempre muestran todo lo que podremos usar y nuestros próximos aliados del estilo, algunos de ellos confirman las tendencias que ya veíamos venir en algunos shows. Si lo que quieres es una muestra de esto, hace unos días, Fendi presentó su show de meanswear donde una de las piezas más vistas en este show que robaron las miradas y han dividido al mundo de la moda es el crop top masculino; ya que esta prenda es su nueva propuesta para la próxima primavera.

Fendi SS 22: un show desde las alturas

Hace casi medio año, Milán se convirtió en el epicentro de la pandemia de Covid-19 y aunque el avance en la vacunación ha hecho que en ciertas partes del mundo la vida regrese a la normalidad, esto se pudo ver en en el show de meanswear de la lujosa firma italiana.

Silvia Venturini Fendi presentó desde las alturas del Palazzo della Civiltà Italiana una colección donde la inspiración son los tonos pastel, los paisajes romanos y prendas que dan nuevos aires de libertad al guardarropa masculino.



Fotos: Cortesía Fendi

Como te lo dijimos en la parte de arriba, una de las piezas que más robó miradas en este show fue el crop top masculino, prenda que fue presentada de diferentes formas para tener siluetas más estéticas con todas las fashion que la marca nos regaló en este show.

Lejos de tener una sola presentación de crop tops, la firma apostó por sacos deconstruidos con las solapas a medias, chaquetas al raz de la cintura que marcan el torso. Y, en caso de que no te convenzas de mostrar más piel de la debida, la marca presentó prendas con corte crop; pero más oversize.



Fotos: Cortesía Fendi

Respecto a los colores de las prendas, Silvia Venturini Fendi apostó por una paleta de colores en tonos pastel que es ideal para esta temporada y que seguramente estará presente en la primavera del 2022. Otro punto que es importante en esta colección son los accesorios y marroquinería que hemos visto, ya que confirma que los bolsos para hombre son un must que seguiremos viendo en otras firmas.

El crop top masculino: una tendencia que ya veíamos venir

Esta prenda no es nueva, pues durante la década de los 80 y parte de los 90 vimos esta prenda en las estrellas juveniles de aquel entonces, pero según Vice, esta prenda estaba ligada a looks más atléticos y deportivos y no era vista para ser una prenda de street style.

Uno de los crop tops masculinos más conocidos es uno que usó Johnny Depp en “Pesadilla en Elm Street”, donde, el look es enteramente deportivo.



Foto: Twitter @danielperezos

Con el paso del tiempo, creativos como Ludovic de Saint Sernin ha llevado este crop top como parte de la moda sin género para todos los hombres que quieran usar un crop top. Otro de los ejemplos del uso de esta prenda es Romeo Beckham, quien protagonizó la portada de L’Uomo Vogue en febrero de este año usando un crop top.



Foto: Instagram @romeobeckham

Otro de los talentos que apostó por mostrar un crop top en sus colecciones fue el americano Eli Russell Linnetz, ya que tomó inspiración para llevar el mundo deportivo a su nivel más hot al inspirarse en jugadores de americano con su colección para primavera de este año.

Así que, ya lo sabes, los crop tops masculinos son parte de las tendencias que puedes llevar en esta temporada y la próxima. La pregunta del millón aquí es, ¿los usarías?