Regresa iCarly con su elenco original

Carly Shay, Freddy Benson y Spencer Shay, tres de los protagonistas de la serie iCarly están dando un golpe de nostalgia para todos sus seguidores, ya que se anunció que volverán a los sets de grabación para hacer una versión adulta de la comedia que se transmitió de 2007 a 2012 durante 6 temporadas. Las actriz Miranda Cosgrove y los actores Nathan Kress y Jerry Trainor son los que hasta el momento han confirmado su participación.

La producción creada por Dan Schneider para Nickelodeon aborda la vida de Carly, una adolescente de 13 años que vive con su hermano mayor Spencer Shay y, que junto con sus dos mejores amigos, Freddy Benson y Sam Puckett, interpretada por la actriz Jennette McCurdy, crearon un webshoow en donde mostraron los problemas que un adolescente tiene como el primer amor y la escuela.

Según los desarrolladores de la nueva versión de la serie, Jay Kogen y Ali Schouten, tratará sobre la vida adulta de sus personajes y será transmitido a través del servicio de streaming Paramount+.

Sin embargo, Jennette McCurdy, uno de los pilares del éxito de la serie todavía no confirma su participación por lo que hasta el momento no se sabe si la producción sigue adelante o de detendrá, por lo que no se sabe la fecha de los inicios de la grabación y mucho menos de su estreno.