Regresa Charytín Goyco a la televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La tristeza hizo nido en su corazón, pero los días de duelo por la muerte de su esposo ya pasaron y Charytín Goyco ha recuperado la alegría y ganas de seguir haciendo y deshaciendo en televisión.

Por decisión personal, la dominicana se retiró casi cinco años de la pantalla chica, a pesar de su pasión por estar a cuadro.

Decirle adiós a su compañero de vida, Elín Ortiz, fue duro, pero ya volvió a sonreír y a recuperar las ganas, a sus 72 años de edad, de contagiar su vitalidad al público a través del reality Tu Cara Me Suena, que se estrenará simultáneamente el domingo 27 de marzo en México y Estados Unidos.

«La Rubia de América», como se le conoce a la artista, es parte del jurado junto a Angélica Vale, Edén Muñoz y Víctor Manuelle, del programa que Las Estrellas transmitirá a las 21:00 horas.

«Sí extrañaba la televisión diaria, me fascina. Yo que tengo 20 discos y he hecho espectáculos todos el tiempo, pero para mí la televisión es la locura de mi vida ni el teatro ni el cine ni nada como la televisión».

El nuevo reality de Televisa mostrará a famosos como Ninel Conde, Yahir, Kika Edgar, Sherlyn, Christian Daniel, Manny Cruz y Michael Stuart, caracterizándose de famosos vivos y/o muertos.

Para Estados Unidos es la segunda temporada y para México la primera.

«Se trata de que los famosos van a personificar cada semana a otros famosos. Ellos van a tener que parecerse y cantar como los famosos que personifican y va a ganar el que más puntos logre. Cada uno de ellos estará apoyando a una fundación y el dinero que ganen irá a esas fundaciones».

Los presentadores de Tu Cara Me Suena son Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda.

Durante su ausencia televisiva, Charytín actuó en dos obras de teatro en Puerto Rico, filmó una película y presentó el espectáculo Viuda.com.

Esperó regresar a cuadro porque quería hacerlo como solía el público verla antes de perder a su marido.

«Yo no quería regresar sin ser totalmente yo. Ahora vuelvo como soy yo. Esa energía mía ya está ahí. La vida es bella y hay que echarle pa´delante siempre. Hay que amar la vida, el trabajo y todo lo que uno hace, eso no se tiene que perder. La vida es maravillosa. Yo no quiero irme. Me iré un día, pero no ahora».

Luego de despedir a su marido, la dominicana no quiere volver a pensar en el amor de una pareja, ahora está dedicada a sus tres hijos, tres nietos y a su trabajo.