Regresa a LDO toque de queda

LAREDO, TX.- Después de un alarmante incremento de casos de contagio de COVID-19 en Laredo en las últimas 72 horas, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Pete Saenz, informaron que a partir de las cero horas de este lunes se implementa el toque de queda, para todas las actividades no esenciales. La medida deriva del vertiginoso ascenso de contagios de 243 personas que fueron positivas en tan solo 3 días.

La autoridad Médica de Laredo el Dr. Víctor Treviño dijo que la disponibilidad de camas en cuidados intensivo la en los hospitales locales están llegando a su límite. “Hemos informado a la oficina del Gobernador de Texas Greg Abbott de las acciones que la comunidad médica nos ha pedido, por el incremento de personas enfermas y por lo cual estamos regresando al toque de queda estoy seguro de que el Gobernador entenderá la medida” aseguró el alcalde Sáenz. “Distanciamiento social, el uso de las mascarillas faciales y el lavado de manos además de no tener reuniones de más de 6 personas es lo que nos mantendrá, con posibilidades de seguir combatiendo la pandemia”, dijo Pete Sáenz.

La autoridades sanitarias han considerado la solicitud de hospitales móviles tipo tienda de campaña, para poder atender a más pacientes que se cree incrementen su número, sin embargo, se detalló que aún no se ha hecho la petición a los oficiales en el estado, pero se tiene ya las postulaciones preparadas. El toque de queda tendrá un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana diariamente, hasta nuevo aviso.

El jefe de la Policía de Laredo Claudio Trevino detalló que oficiales de la corporación estarán muy atentos de que las personas respeten las indicaciones del toque de queda. En cuanto a la posibilidad de que regresen las multas a las personas por no usar las mascarillas faciales o cubre bocas, aún no se ha obtenido una respuesta del Gobernador, pero se espera que pronto haya la libertad para hacerlo, dijo el Alcalde.

Actualmente, la infraestructura de camas para cuidados intensivos en el Laredo Medical Center es de 20 camas, de las cuales 11 están ocupadas, en el mismo hospital en la unidad COVID-19 de cuidados médicos regulares hay 30 camas de las cuales 19 están ocupadas.

En cuanto al Hospital de los Doctores camas de cuidados intensivos hay 13 camas de las cuales 11 están ocupadas, y 15 camas de cuidados regulares de las cuales 11 están ocupadas Finamente, el regente de la ciudad Robert Eads detalló que serán sancionados por la Policía personas que no respeten el toque de queda, específicamente cuando sus actividades no sean no esenciales. Eads ejemplificó que si hay alguien que viene de hacer sus compras de alimentos en HEB o medicinas después de las 10 de la noche, esto se considera actividad esencial o está saliendo de un restaurante, aplica como actividad esencial.