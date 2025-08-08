El Dólar
Registran en la ciudad 71 accidentes viales con cinco fallecidos en agosto

Exceso de velocidad y ebriedad encabezan causas; doce responsables huyeron abandonando vehículos americanos sin placas

De los incidentes reportados este año, 16 estuvieron relacionados con exceso de velocidad y siete con conductores en estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- El exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad continúan encabezando las causas de accidentes viales en la ciudad, de acuerdo con cifras recientes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Durante agosto se registraron 71 percances, con un saldo de 15 personas lesionadas y cinco fallecidas, revelan las estadísticas oficiales.

En comparación con el mismo mes de 2024, el número de accidentes se redujo levemente, pues entonces se contabilizaron 79 choques, con nueve lesionados y dos muertes.

De los incidentes reportados este año, 16 estuvieron relacionados con exceso de velocidad y siete con conductores en estado de ebriedad. Además, 16 casos involucraron a personas que manejaban sin licencia.

Otra situación preocupante es que en 12 percances los responsables huyeron, dejando abandonados sus vehículos. Todos eran de procedencia norteamericana y carecían de placas, lo que complica la identificación de los implicados.

La Dirección de Tránsito reiteró su llamado a respetar el reglamento vial y conducir con responsabilidad para reducir riesgos en la vía pública.

“Evitar la imprudencia al volante no solo previene accidentes, sino que salva vidas”, enfatizaron las autoridades viales.

