Registra Nuevo Laredo nuevo caso de Covid

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo registró un nuevo caso de contagio Covid-19, y sumó tres días en semáforo naranja.

En el reporte diario sanitario, no se revelaron nuevas defunciones en esta ciudad, por lo que la cifra se mantiene en mil 50 decesos desde el inicio de la pandemia.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas convocó a la población de 12 años de edad en adelante a acudir a su unidad

correspondiente y módulos ya establecidos para vacunarse contra COVID-19, completar el esquema o recibir la dosis de refuerzo para reducir la probabilidad de contagio o de complicaciones graves de la enfermedad.

La dependencia, precisó que la emergencia sanitaria sigue activa y que durante la jornada de este miércoles se confirmaron 22 nuevos casos en toda la entidad, por lo que pidió no bajar la guardia en medidas como el uso del cubrebocas en los sitios que así lo requieran, la higiene de manos y la sana distancia.

Aunque la jornada no registró fallecimientos asociados al virus, se insistió en la importancia de reforzar las acciones de seguridad sanitaria ya conocidas para continuar avanzando a la nueva realidad, en virtud de que la vida cotidiana no será la misma por un tiempo aún no definido.