Regala Selección Mexicana playera a Drake Bell

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana no tendrá ningún encuentro en lo que resta del 2019, pero no por esto ha dejado de estar pendiente de algunas situaciones que se han registrado en las últimas semanas, no sólo dentro del campo sino fuera de él.

Y algo que ha sido un suceso muy llamativo para México es el hecho de que el artista Drake Bell, quien se dio a conocer con la serie “Drake y Josh”, tomó la decisión de atender su cuenta oficial de Twitter solamente en español.

Drake Bell se ha ganado el cariño de muchos mexicanos tras sus últimas acciones y esto llegó hasta el seno de la Selección Nacional quien le ha enviado un mensaje muy particular al cantante.

Oye, @DrakeBell… ¡Ya vimos que eres mexicano! 🇲🇽 🎉 ¡Ahora es tiempo de que también te conviertas en un Incondicional! 🖤 ⚽️ 🙌🏻 ¿Cuándo vienes por tu regalo a la CDMX? 🎁 😉#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/pl5pdPqfcJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 25, 2019

La cuenta oficial del Tri publicó dos imágenes donde aparece la playera con el número 7 y el nombre de Drake Campana, cómo ahora se ha hecho llamar el cantante en sus redes sociales.