Regala Djokovic raqueta de RG a niño mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Novak Djokovic le regaló su raqueta a un niño mexicano tras ganar la Final de Roland Garros. La reacción del pequeño se hizo viral.

“Ha estado todo el partido en mi oído. Me estaba guiando todo el rato: ‘mantén tu servicio’, ‘consigue meter la pelota en medio’… me ha parecido genial.

“Entonces pensé que fue muy tierno, muy lindo y sentí que era apropiado darle la raqueta a la mejor persona, que era él. Agradecí que se quedara conmigo y me apoyara”, comentó Djokovic en rueda de prensa.

Los padres del niño capturaron el momento en las gradas de la cancha central de Roland Garros.

Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title-winning racket to a young boy. pic.twitter.com/sRj2nBP0wU

— 7tia (@VinceSabatia) June 14, 2021