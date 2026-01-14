Refuerza Zoológico medidas de protección ante bajas temperaturas

Se colocan láminas para cortar las corrientes de aire, triplay en algunas puertas, lonas especiales entre otros

La exhibición de los animales al público dependerá de las condiciones climáticas, estimando que entre un 70 y 85 por ciento de los ejemplares podrán ser visibles, de acuerdo con la temperatura. [Agencias]

La exhibición de los animales al público dependerá de las condiciones climáticas, estimando que entre un 70 y 85 por ciento de los ejemplares podrán ser visibles, de acuerdo con la temperatura. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Zoológico de Nuevo Laredo reforzó las medidas de protección en los recintos para garantizar el bienestar y la seguridad de sus ejemplares durante la temporada invernal.

El director del Zoológico, Daniel del Fierro Cárdenas, informó que desde el mes de noviembre se han realizado diversas adecuaciones en los recintos, como la colocación de láminas para cortar las corrientes de aire, triplay en algunas puertas, lonas especiales, pastura polar, así como la instalación de calentadores, focos de calor y calentadores de gas, todo ello enfocado en mantener condiciones térmicas adecuadas para los animales.

Destacó que recientemente, por indicaciones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se adquirieron casitas especiales para capibaras y cisnes, elaboradas con un material aislante de alta calidad. Este mismo tipo de estructura ya había sido utilizado anteriormente para los monos araña, con resultados positivos.

“Estas acciones forman parte de nuestro compromiso permanente para mantener a los ejemplares en buen estado, protegidos y bajo constante observación, priorizando siempre su seguridad y bienestar”, señaló Del Fierro Cárdenas.

Explicó que la exhibición de los animales al público dependerá de las condiciones climáticas, estimando que entre un 70 y 85 por ciento de los ejemplares podrán ser visibles, de acuerdo con la temperatura.

Indicó que, al superar los 15 grados centígrados, algunos animales salen nuevamente a sus áreas de exhibición, ya que están acostumbrados a estos protocolos y cuentan con recintos adecuados, como casitas de madera.

El director del Zoológico subrayó que el manejo de los ejemplares se realiza de manera cuidadosa y progresiva, procurando siempre minimizar el estrés.

“Los animales están habituados a estos procesos, saben que se les respeta y, en muchos casos, ellos mismos buscan los espacios donde se sienten más seguros”, puntualizó.