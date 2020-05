Recuerdan amigos a Pilar Pellicer con anécdotas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la noticia de que la primera actriz Pilar Pellicer falleció esta mañana a sus 82 años de edad, artistas del cine, el teatro y la televisión como Alejandro Camacho, María Rojo, Daniela Romo, Laura Zapata y Diana Bracho ofrecieron sus condolencias a través de redes sociales.

Y es que la también sobrina del gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, formando parte de la última etapa del cine de oro mexicano, donde fue dirigida por directores como Luis Buñuel y Emilio ‘El Indio’ Fernández, cuya participación en su filme La Choca le otorgó premio Ariel a Mejor Actriz en 1975.

A lo largo de su trayectoria participó en 20 telenovelas y más de 50 largometrajes en los que compartió la pantalla con figuras como Germán Valdés ‘Tin Tan’, María Felix, Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, entre otros.

“Yo la conocí en 1976 cuando participé en Tres Mujeres en la Hoguera, también estuve con ella en El Camino Secreto y en El triunfo del Amor donde nos divertimos muchísimo.

“Cada vez que recuerdo esa escena donde yo la mataba la verdad es que la gozamos muchísimo. Era una profesional, una mujer de una gran belleza por dentro y por fuera y una persona fantástica”, destacó Romo en entrevista.

Así como la también intérprete, Diana Bracho tuvo la oportunidad de compartir escena con la artista ese mismo año en el filme Las Poquianchis.

“Fue una filmación muy difícil porque el tema era muy oscuro, pero Pilar estaba fantástica, hasta daba miedo pero la realidad es que las tres estábamos temblando, nerviosísimas y nos hermanamos mucho, fue una experiencia con ella muy linda y agradable.

“Fue una mujer que se interesó mucho en la cultura, muy inteligente, muy educada y además con una belleza excepcional realmente y siento mucho cariño por su hija Ariane, ojalá que esté bien y salga adelante de esto porque es una situacion muy dificil como hija, enfrentarse a esto en este momento, le mando muchos abrazos y besos”, agregó Bracho.

Rojo compartió un poco de lo que vivió junto a ella.

“Fue compañera mía en varias cosas, en Las Poquianchis, era una mujer muy interesada en la cultura, vivió en Paris, me contó que conoció a Octavio Paz, fue muy amiga de él, y se interesaba mucho por el teatro, aunque también trabajó en cine y televisión, me decía que a ella le gustaba más el teatro y me da mucha tristeza lo que está pasando, ella ya estaba mala, lo siento mucho, es terrible”, declaró Rojo.

Camacho, recordó los buenos momentos que pasó junto a su colega y amiga.

“Pilar siempre fue muy amiga mía, Ariane, su hija, también, era una persona muy simpática e inteligente, muy encantadora, siempre fue muy generosa y muy divertida, me pasé muchas fiestas en su casa y conocí muy bien a su esposo también”

“Es muy mala noticia, no sé qué decir, lo siento mucho y me da mucha tristeza, estamos en las manos de Dios”, agregó para concluir Camacho, quien compartió con ella el antagónico de la telenovela de 1991 Muchachitas, en el que personificaban a Federico Cantú y Martha Sánchez, respectivamente.

Laura Zapata, una de las amigas más cercanas a Pellicer, recordó el tiempo que vivieron juntas como estudiantes, asimismo, admitió que marcó su vida.

“Mi querida Pilar, muy querida, muy amiga mía, bailarina igual que yo, asistíamos a clases de ballet juntas con mucha regularidad siempre”, dijo Zapata.

Además, reveló que le debe mucho a Pellicer, pues según narró, gracias a ella es que tiene a sus hijos Claudio y Patricio Sodi.

“Ella y su esposo Javier fueron los que me presentaron al papá de mis hijos; un día me dijo ‘Oye, fíjate que estoy haciéndole una comida a una persona y te quiero invitar a la comida, además va a ir un primo tuyo’, dijo eso por el apellido Sodi.

“Me dijo: ‘Tiene un labio así precioso y se jala el labio de abajo, está guapísimo y quiero que te encuentres con él, ahí lo ves’ y resulta que en esa comida conocí a mi ex marido y bueno, es el padre de mis dos hijos, Pilar fue mi madrina de algo que cambió mi vida porque me hizo madre, porque me convertí en otra mujer a partir de ese momento, entonces la quiero muchísimo, deja un gran hueco”, confesó la actriz.

Al preguntarle qué le aprendió a Pellicer en vida, contó.

“Me enseñó que uno debe ser una persona alegre y siempre estar buscando el crecimiento personal, ella siempre estaba contenta, siempre quería ser mejor, leíamos mucho, estábamos en un grupo de Bellas Artes juntas que se llama ‘Leo, luego existo'”, expresó Zapata.

De igual manera expresó su aflicción por la pérdida de la actriz, con quien trabajó en la telenovela La Gata.

“Es algo muy triste porque estamos perdiendo de una manera tremenda a gente valiosa y causa un gran dolor, es terrible”, culminó la artista.

Por su parte, el actor peruano Jorge Aravena, quien compartió momentos memorables con la fallecida actriz durante las grabaciones de la telenovela Un Camino Hacia el Destino, dijo:

“Era muy profesional, por algo tenía esa carrera, es un ejemplo a seguir para todos los demás, yo casi no tenía escenas con ella, pero la veía en el comedor y me dejó la experiencia de haber trabajado con alguien tan talentoso, que uno va viendo, admirando y aprendiendo, si quieres llegar lejos debes seguir esos pasos”, declaró.

Finalmente confesó su sentir con respecto a la noticia.

“De verdad que uno sabe que se está muriendo la gente, pero cuando fallece alguien que tú conociste, como que lo sientes más o te impresiona, es muy rara la sensación, no sé cómo explicarlo, es un impacto saber que alguien con quien compartiste tantas cosas, ya no está”.

La tabasqueña Ana Patricia Rojo, con quien también compartió el proyecto Un Camino Hacia el Destino, habló acerca de las virtudes de Pellicer.

“Era una mujer con tanta clase, con tanta educación, tan hermosa, tan bella, tan talentosa.

“Estoy erizada, lo lamento profundamente, fue una gran actriz, una gran señora, en este momento no sé qué más decir, estoy totalmente en shock, estaré en comunicación con su hija para darle mis condolencias y envío mis oraciones a su hija”, dijo Ana Patricia.

La última participación de Pellicer en la televisión fue en la telenovela Un Camino Hacia el Destino de la productora Nathalie Lartilleux, donde compartió escenas con Paulina Goto y Horacio Pancheri y los primeros actores Patricia Reyes Spíndola y Gustavo Rojo.