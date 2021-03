Reconoce Zidane posible regreso de Cristiano al Madrid

Luego de los reportes de la prensa italiana que indican que la Juventus podría considerar el traspaso de "CR7" a cambio de 30 millones de euros, el DT del Real Madrid explicó que el regreso del delantero no es descabellado.

MADRID.-Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, reconoció que sí hay posibilidades de que Cristiano Ronaldo retorne al conjunto merengue en un futuro cercano.

Luego de los reportes de la prensa italiana que indican que la Juventus podría considerar el traspaso de “CR7” a cambio de 30 millones de euros, Zidane explicó que el regreso de Cristiano al Madrid no es descabellado.

“Puede darse. Sabemos la persona (Cristiano Ronaldo) que es y todo lo que ha hecho en el Madrid, pero es jugador de la Juventus y hay que respetarlo. Lo conocemos y he tenido la fortuna de entrenarlo.

“Es un delantero impresionante, veremos qué cosa cuadra en el futuro, es un jugador de la Juventus ahora mismo y lo están disfrutando”, explicó el francés previo al duelo ante Atalanta por los Octavos de Final de la Champions League.

Por otro lado, Karim Benzema reconoció que vería con buenos ojos el regreso de Ronaldo al Madrid, pues se trata de un jugador que marca diferencia.

“Juntos (con Cristiano Ronaldo) hicimos muchas cosas aquí, muchos goles y asistencias. Se fue hace tres años ya. Está en otro equipo. No soy el presidente ni el entrenador. No sé si está bien o no en la Juventus. Jugar con él otra vez… siempre se portó bien conmigo. Y siempre hace goles”, sentenció Benzema.