Reconoce alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a jóvenes destacados de Nuevo Laredo

Se destacó la trayectoria y el talento de 38 jóvenes neolaredenses que han puesto en alto el nombre de la ciudad en distintos ámbitos

Nuevo Laredo, Tam.- En un emotivo evento encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se llevó a cabo la entrega del Reconocimiento Municipal de la Juventud 2025, donde se destacó la trayectoria y el talento de 38 jóvenes neolaredenses que han puesto en alto el nombre de la ciudad en distintos ámbitos.

Acompañada de Jesús Espinoza, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), la alcaldesa entregó los galardones que buscan reconocer, difundir y motivar las contribuciones de los jóvenes que, con esfuerzo y dedicación, han generado un impacto positivo en la sociedad, fomentando a su vez su desarrollo personal y profesional.

Durante la ceremonia, se premió a las y los jóvenes que han sobresalido en las categorías de: Académico, Científico y Tecnológico; Activismo y Contribución Social; Artístico y Cultural; Deportivo; y Emprendimiento.

En su mensaje, la alcaldesa refrendó el compromiso de su administración con las juventudes de Nuevo Laredo, destacando su papel esencial en la transformación de la ciudad.

“Nuestros jóvenes son el motor que mueve la sociedad. Su talento, creatividad y energía marcan el rumbo de nuestro futuro, y en este gobierno creemos firmemente en brindarles las oportunidades que necesitan para desarrollarse, alcanzar sus sueños y construir juntos una mejor ciudad”, señaló la alcaldesa.

Canturosas Villarreal subrayó que este reconocimiento no solo significa un mérito individual, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y orgullo local, promoviendo una cultura de superación y participación juvenil que contribuye al desarrollo integral de la comunidad.

Con este evento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el potencial de las nuevas generaciones, generando espacios de crecimiento y motivación para que la juventud siga siendo protagonista del presente y futuro de Nuevo Laredo.