Recomiendan usuarios aprovechar descuentos en pago del agua

CIUDAD DE MÉXICO.-Cada vez son más los usuarios que aprovechan el programa del 100 por ciento de descuento en recargos y así restablecer sus cuentas ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, mediante un acuerdo de pago.

Tal es el caso de la señora Patricia Montiel, con domicilio en la colonia Ampliación El Nogal, mencionó que logró regularizar su cuenta con cuatro meses de atraso gracias a este programa de descuento.

“Nunca antes había necesitado de este programa, pero me atrasé; me quitaron todos los recargos pendientes que tenía en mi consumo, mi saldo era de $2 mil 500 pesos y con el descuento pude liquidar; lo recomiendo ampliamente pues además de ser un trámite sencillo te atienden muy rápido y además te dan oportunidad de terminar de pagar mediante un convenio si no puedes saldar la deuda en su totalidad”, aseguró.

Luis Moreno, Gerente general de COMAPA, dijo que el principal objetivo es apoyar a las familias neolaredenses a que logren un buen acuerdo de pago que se ajuste a su bolsillo sin importar el tamaño de la deuda.

Interesados en liquidar adeudos o realizar un convenio de pago deben acercarse a las oficinas de Victoria 4610, frente al parque Narciso Mendoza, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.