Recomiendan uso de dinero privado en carretera La Gloria-Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- Con dinero privado y no dinero del gobierno federal, es lo que piden para la construcción de la carretera La Gloria-Colombia porque el riesgo es que no se recupere pronto la inversión, como sucedió con la construcción del Puente Internacional Solidaridad.

Luis Pérez Benítez, expresidente del CODEIN y abogado especializado en temas fiscales, argumentó que el paso del tiempo demostró que la inversión no se recuperó pronto con la construcción del Puente Solidaridad, por eso lo conveniente es que la carretera La Gloria-Colombia se construya con dinero privado, con aportaciones de empresas de Nuevo León.

“La cuestión es el costo. Si va a invertir la iniciativa privada, a todo dar, pero no estamos de acuerdo en que vaya a invertir el gobierno federal en la carretera La Gloria-Colombia, un proyecto que vale miles de millones de pesos y que no va a recuperarse, con el riesgo de que no se vaya a recuperar”, expresó Pérez Benítez.

“Si va a haber una inversión para la aduana y Puente de Colombia, que lo haga la Iniciativa Privada, no con dinero del gobierno federal, porque a mi juicio no se va a recuperar ese dinero porque simplemente la carga no se quiere ir por allá”, agregó.