Recomiendan a embarazadas vacunarse contra influenza

NUEVO LAREDO, TAM.- Las mujeres embarazadas que no han acudido a aplicarse el biológico de la vacuna contra la influenza corren el riesgo de enfrentar esta enfermedad, por lo que la Secretaría de Salud las sigue invitando a que acudan a su módulo más cercano.

El subdirector de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Mejía Barrientos de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestó que es con lo que están batallando con las mujeres que están pasando por un embarazo, que son reacias a acudir para recibir esta vacuna.

“Una vez más por este medio invitamos a las mujeres que están embarazadas a que acudan que no hagan decidida de aplicarse este biológico, porque también ponen en riesgo al bebé, tenemos suficientes vacunas para aplicar a todas las mujeres que acudan a los módulos de salud”, indicó.

Destacó que el módulo Hidalgo así como en el Centro de Salud ubicado frente al edificio de Seguridad Pública colonia La Fe también están aplicando las vacunas contra la influenza, en este último pueden acudir los domingos durante todo el día, ahí hay personal médico.

Precisó que como es bien sabido la vacuna nos protege completamente contra este padecimiento, lo que hace es anticuerpos que no permite que al dar una gripe no peque de lleno, y la situación no se pueda agravar, a quien no se vacuna contra la influenza si es bastante severa.

Reveló que aún es tiempo de poder vacunarse, el biológico al aplicarlo en estos días su efecto empieza a brindar efectos a finales de este mes de diciembre.

“Para cuando llegue el fuerte invierno las embarazadas ya estén protegidas contra esta enfermedad, aunque muchas de las veces se hacen barrido casa por casa para aplicar las vacunas, habrá la puertas previo a una identificación, si no se vacunan corren el riesgo de ser afectadas por el Tétano”, concluyó..