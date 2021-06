Reciben segunda dosis más de 7 mil personas

NUEVO LAREDO, TAM.- Continúa hoy y mañana la jornada de vacunación contra el COVID-19, para las personas de 50 a 59 años, el lunes primer día de aplicación del biológico fueron inmunizadas alrededor de 6,400 personas, de esta cifra fueron 162 embarazadas, hoy miércoles toca a las letras H, I, J, K, L y M.

Gastón Herrera, subdelegado de la Secretaría de Bienestar, indicó que por las mañanas es cuando más personas acuden a los tres puntos de vacunación, ya después del medio día empieza a bajar la afluencia de personas.

“Por la tarde donde hay menos gente, pueden acudir las personas aunque no les corresponda la letra inicial de sus apellidos, lo que sí se está pidiendo es el comprobante que se les dio a las personas cuando se les aplicó la primera vacuna, porque muchas personas no lo están llevando”, dijo.

Agregó que quienes no hayan conservado el expediente de vacunación, lo pueden descargar a través de la página mivacuna.salud.gob.mx, ya que es indispensable presentarlo porque es una prueba de que ya se les aplicó el primer biológico, quien no lleve este comprobante no podrá ser vacunado.

Recordó que en los terrenos de Expomex ya no se está vacunando a las personas dentro del vehículo, ahora las personas tienen que descender del automóvil, y dirigirse al salón que está en la parte trasera del Teatro del Pueblo.

Destacó que la mayoría de las personas han manifestado que es muy buena la estrategia de que se vacune dentro del salón, porque hay mayor confort además de no estar soportando las altas temperaturas dentro de los vehículos que no traen clima.

“Empezamos muy bien con la vacunación, esperamos poder alcanzar la meta para mañana jueves que es el último día de la vacunación, que es poder vacunar a más de 27 mil personas, muchas personas no están llevando el comprobante de la primera vacuna, lo tienen que llevar”, explico.

Gastón Herrera recordó que mañana jueves que es el último día de la jornada, es para que acudan todas las personas, que ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna, donde también aplicarán la primera dosis, a las personas que aún no la han recibido.