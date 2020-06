Reciben papelería de aspirantes en el CBTIS 234

NUEVO LAREDO TAM.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 234 realiza el proceso de recepción de documentos para alumnos interesados en ingresar a esta preparatoria en el ciclo escolar 2020-2021.

Elsie Beatriz Barrientos Carsi, directora de ésta institución, explicó que en un principio la gestión se estaba efectuando vía digital, pero debido a que no se cumplió con las expectativas, es que se optó por que la entrega fuera física, para asegurar que se realizará de la manera correcta.

“No habíamos estado físicamente, no se permitía, sin embargo estábamos con el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso y no tuvimos éxito en el llamado que realizamos para que los padres de familia subieran su documentación que era acta de nacimiento, CURP, la misma ficha que nosotros emitimos, les pedimos que lo enviaran vía electrónica y no se cumplió”, explicó.

Los padres de familia subían documentos duplicados, fotos borrosas entre otras cosas que complicaron que este proceso fuera a distancia.

“Por esto tuvimos que tomar la decisión de programar las entrega de manera presencial. Se estableció un cerco sanitario, de tal manera que no hubiera riesgo entre la gente. Para ello se colocaron dos filtros sanitarios en cada turno, se reciben a 25 padres de familia en la mañana y se les está recibiendo físicamente la documentación, nada más pueden ingresar al plantel alguno de los padres de familia cumpliendo con todas las medidas de prevención contra el Covid 19″, agregó.

Es importante señalar que este proceso se efectuará hasta este viernes, en un horario de las 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

A los padres de familia se les pide que no lleven niños, ni los alumnos aspirantes pueden realizar el trámite. Solamente personas adultas que pasen los filtros de detección y que cumplan con la portación del cubrebocas lavado de manos, además de mantener su sana distancia”, concluyó.

El Cbtis 234 se ubica en Avenida Revolución 7100, colonia Buenavista.

