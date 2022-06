Reciben a Carlos Javier familiares y amigos a su arribo a NLD

Nuevo Laredo, Tam. – Familiares y amigos de Carlos Javier Gutiérrez Flores “Carlitos”, el joven de 11 años de edad que orgullosamente representó a Nuevo Laredo, en el popular programa de cocina MasterChef Junior, llegó a esta ciudad fronteriza acompañado de su mamá, la señora Irene Flores Salinas, procedentes de la ciudad de México.

“Carlitos”, como muchos lo llaman y principalmente sus fans, terminó su participación en la cocina más famosa de México, la noche de este pasado domingo 5 de junio.

En la final de esta edición 2022, a “Carlitos” le tocó cocinar quedando en quinto lugar tras 15 capítulos de eliminación que superó hasta llegar a la final donde quedó en quinto lugar.

Jueces y compañeros de esta experiencia culinaria le reconocieron al niño neolaredense su gran capacidad a la hora de preparar alimentos, sus dotes de liderazgo y de elaborar platillos que cautivaron los paladares más exigentes del jurado.

A “Carlitos” lo estuvieron apoyando muchos neolaredenses y gente de otras partes del mundo, que lo siguieron a través del programa televisivo y de las redes sociales.

Al momento de su llegada a Nuevo Laredo, los familiares de “Carlitos” y amistades lo recibieron al grito de ¡Carlitos, eres un campeón¡, se abalanzaron sobre él para apapacharlo con abrazos, entregar algunos presentes, pero sobre todo su amor, su admiración y cariño, además de demostrarle el orgullo que les hacía sentir por cocinar en la final y representar dignamente a Nuevo Laredo.

Visiblemente emocionado y conmovido con esta calurosa recepción, “Carlitos” recibió cada uno de los elogios, siempre con la cara en alto porque efectivamente es un orgullo para esta ciudad, al durar tres meses en grabaciones, entrevistas, en sí llevando una vida diferente a la que tenía antes de acudir al programa.

“Estoy muy contento y muy emocionado, no me esperaba este recibimiento, y en cuanto mi participación igual estoy muy emocionado y orgulloso de mi mismo, que pude demostrarles que soy capaz de hacer lo que me gusta, y claro de demostrarme a mismo que puedo hacer lo que me proponga”, expresó Carlos Javier a su llegada.

Cabe destacar que después de un permiso por 15 días, estos se volvieron tres meses de estancia en la Ciudad de México, donde Carlos tuvo que sobrellevar el tiempo de grabaciones y programas, con lo más importante: su educación. Ya que Carlos cursa el sexto año de primaria en el Colegio México de esta ciudad, quienes apoyaron de igual forma en todo momento al joven neolaredense.

Por último Carlos Javier, dijo que continuará practicando, continuará con sus proyectos en lo que la cocina se refiere, ya que desde los 7 años de edad fue cuando tomó el gusto por aprender y cocinar, que fue lo que lo llevó a ser un digno representante de Nuevo Laredo, a nivel nacional.

Fotos Iván Zertuche / Líder Web