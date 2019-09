Rechazan facilidades para importar autos

NUEVO LAREDO, TAM.- No será sencillo sino complicado modificar el artículo 62 de la Ley Aduanera, como lo proponen organismos de la frontera norte para facilitar la importación definitiva de vehículos americanos usados y reducir impuestos.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, explicó que conoce la propuesta que promueve el Consejo de Instituciones de la ciudad para pedir la modificación de dicho artículo, pero aclaró que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no quieren dar facilidades en ese tema, por la cuestión recaudatoria de dinero.

“No es fácil, no es tan sencillo porque el SAT no quiere ese tema, está cerrado a todo lo relacionado con facilitar la importación definitiva. Será necesario dialogar con la jefa del SAT y también debemos discutir el tema en comisiones para aprobarlo y sacar un dictamen, todos tenemos que estar en la misma línea. Bueno fuera que se tratara de un tema sencillo de lograr, pero no es así”, expresó Rosas Quintanilla.

En la frontera norte del país, dijo que muchos habitantes no tienen el dinero necesario para comprarse un vehículo de agencia, por lo que adquieren vehículos americanos usados baratos, y en segundo, no disponen del certificado de origen del vehículo, lo que dificulta la importación definitiva como lo exige el actual decreto, por eso circulan los vehículos con las placas americanas porque no tienen dinero para pagar los impuestos de la importación.

Además, comentó el diputado federal que el decreto vigente no facilita las importaciones, por eso desde hace meses han planteado a funcionarios del SAT que se flexibilicen los trámites, pero no hay respuesta porque no quieren.