Rechazan choferes de camiones vacíos ser desviados a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- Rechazan operadores y la CANACAR el envío de camiones vacíos hacia la aduana de Colombia, la medida ha provocado inconformidad en varios sectores porque consideran que es una medida unilateral de la aduana de Laredo, Texas.

El envío de unidades vacías a la aduana de Colombia es una disposición que entrará en vigor a partir del lunes 7 de diciembre, y fue acordada entre la aduana de Nuevo Laredo y la aduana de Laredo, Texas para aligerar las filas en el Puente Internacional 3, pero aseguran que sin notificar con anticipación a los sectores como empresas transportistas, agencias aduanales, exportadores e importadores.

Varios consultados, quienes pidieron no se mencionen sus nombres, afirmaron que la aduana de Laredo, Texas no tomó en cuenta las opiniones de los sectores económicos de Nuevo Laredo antes de aplicar la medida, y en segundo, no es la solución porque habrá embotellamiento a la altura de Las Minas en la ciudada laredense.

La solución es que la aduana de Laredo, Texas abra todas las casetas, incremente su personal y mejore el sistema para evitar supuestos errores de las empresas transportistas de Nuevo Laredo., una problemática que tiene cerca de dos meses, explicó el presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, quien pide cancelar el envío de vacíos a Colombia.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, expresó su desacuerdo porque no resolverá la problemática de los largos tiempos de espera en el Puente Internacional 3.

“Nosotros no compartimos la idea de que esa opción resuelva el problema, pero como sector se toman en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Habrá mayores gastos para las empresas transportistas, gastos de dinero y tardaremos más tiempo en llegar, y eso sin contar el incremento en la carga vehicular sobre el camino a Las Minas”, explicó Lozano Guajardo.

Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo (CINLAC) afirmó que expuso su desacuerdo ante el Administrador de la aduana, Ricardo Díaz de la Serna García, durante la reunión virtual del Comité de Facilitación Aduanera, a la que asistieron representantes de todos los sectores usuarios y también funcionarios de la aduana de Laredo, Texas.

“No es costeable, además Eduardo Lozano de CANACAR dijo lo mismo, que no están de acuerdo en irse a otro estado. Se tiene que resolver en Nuevo Laredo. La respuesta de las autoridades de la aduanas es que la medida es por la saturación de vehículos y es un plan temporal”, argumentó Rodríguez Garza.

Por las implicaciones económicas que significará enviar los vacíos hasta Colombia para quitarle carga al Puente Internacional 3 y así reducir tiempos de cruce, Rodríguez Garza dijo que insistirán con el tema hasta lograr que se anule la medida.

“Nuestros argumentos es que esa medida representa tiempo y costo para el transportista y exportador, porque se elevarán los costos por consumo de combustible”, agregó..