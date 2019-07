Rechaza mesero impuesto a propina

No hay forma de que cause impuestos.

NUEVO LAREDO, TAM.- La propina es un premio que el mesero se gana en base a su desempeño ante un cliente, pero no hay seguridad de recibirla, por lo tanto no hay forma de que cause impuestos.

Una propina se gana con la atención que se ha prestado, que un cliente salga satisfecho, pero no hay un tabulador, bien pueden ser diez, veinte o más pesos, pero tampoco forma parte de un salario, aseguró Héctor David Cuervo, quien se ha desempeñado como mesero.

“El salario de un mesero está prácticamente tabulado no va más allá de 900 pesos semanales, precisamente porque los propietarios de los negocios que utilizan sus servicios, saben que es en las propinas donde pueden obtener mejores ingresos, pero ese premio que le da un comensal no forma parte del salario”, aseguró David Cuervo.

Por lo tanto sería injusto que ese dinero que reciben como gratificación, sea gravado por algún tipo de impuesto, incluso sería gravoso para un cliente el que le cargaran la propina en su recibo o factura, simple y sencillamente porque la propina es algo que el cliente decide si otorga o no, concluyó.