Rechaza industria del calzado explotación de trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria del calzado rechazó que las condiciones de sus trabajadores sean de explotación, bajos salarios y ausencia de seguridad social, como lo denunció el informe «La precariedad laboral está de moda» elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y en donde se expone el 63 por ciento de quienes laboran en la industria de la moda, incluida la elaboración de zapatos, carecen de ingresos suficientes para superar la pobreza y un gran porcentaje no están afiliados al IMSS.

Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, dijo a EL UNIVERSAL que dicho informe generaliza a todo el sector de la moda, además de que no fueron consultados, ya que la organización que lo realizó no tuvo ningún acercamiento con ellos, ni con la cámara a nivel nacional. «Nos tomó por sorpresa», subrayó.

Expuso que en el estado se concentra el 70% de la producción de calzado a nivel nacional y el salario base de sus alrededor de los 110 mil trabajadores a nivel nacional es de 8,376 pesos mensuales, de acuerdo con datos del IMSS.

Refirió lo expuesto en el informe en el sentido de que el sector moda destina únicamente el 5% del gasto operativo o el 4% de los ingresos totales a las remuneraciones. «Eso obviamente es incorrecto porque si vemos los datos de los Censos Económicos del 2019, en el sector calzado las remuneraciones representan casi el 30% de los gastos totales de las empresas».

Consideró que tal vez obtuvieron información de empresas de calzado o pequeños talleres que trabajan en la informalidad y que no pagan prestaciones sociales, pero eso no es la realidad en el sector zapatero nacional que está luchando en la recuperación de empleos, de producción, ventas y exportaciones después de la crisis sanitaria mundial.

«Al final no se trata de pelearse con nadie y quisiéramos tener una un acercamiento, una reunión con quienes hicieron el estudio para explicarles algunos otros datos y sobre todo me parece que el estudio sí deja ver áreas de oportunidad en el sector y aquí el dedo debe apuntarse en contra de las empresas que están en la ilegalidad, en la informalidad, porque si se generalizan aseveraciones no hacen quedar mal a todo el sector del calzado y la moda», apuntó.

Detalló que de acuerdo con el IMSS en Guanajuato laboran alrededor de 60,000 trabajadores y a nivel nacional se estima que rondan los 110,000. «Son empleos directos del sector», agregó.

Cuestionado sobre el tema de la informalidad en la industria del calzado, dijo que a nivel nacional y en todos los sectores es de alrededor del 55 por ciento, pero en esta industria debe ser menor por las constantes revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo.

«Es por ello que este estudio que asegura que es un sector que no da prestaciones o que tiene sueldos muy bajos, nos parece una injusta generalización, cuando el problema esta focalizado en pequeños talleres familiares o que laboran en la informalidad», insistió.

Sin embargo, dijo que en el estado de Guanajuato probablemente cerca del 40% de las personas que están en el sector calzado están fuera del Seguro Social, en estas pequeñas fábricas conocidas como picas.

Consideró que los señalamientos y generalizaciones del estudio afectan a la industria porque los compradores de las grandes cadenas departamentales, donde tienen programas de pues muy estrictos de ámbito social y ecológico, pueden pensar que las empresas del sector trabajan en la ilegalidad o explotan a sus empleados.

Gómez Tamez, se refirió a la situación de la industria del calzado después de la crisis de salud y dijo que en el año 2019 produjeron aproximadamente 250 millones de pares de zapatos «y caímos en el 2020 asiento 168 millones de pares y en 2021 la producción se recuperó hasta los 192 millones. Todavía estamos por debajo de los niveles, pero esperamos este año llegar a 215 millones de pares de zapatos».

Destacó que en el tema de exportaciones «nos está yendo muy bien, hay muchos compradores extranjeros buscando quien les fabrique el zapato aquí en México y el año pasado alcanzamos la cifra máxima de exportaciones con casi 30 millones de pares exportados, lo cual representa un incremento de casi un 50% respecto de la cifra del año 2020. Es decir, el sector se está tratando de recuperar después de la crisis de salud en producción y en empleo».