Rechaza Coparmex quitar outsourcing

NUEVO LAREDO, TAM.- La COPARMEX rechaza el acuerdo firmado entre el gobierno federal y sector empresarial para el tema del outsourcing o subcontratación porque la iniciativa federal preserva la idea de prohibirla.

Ayer autoridades federales firmaron con representantes del sector empresarial y obrero un acuerdo para analizar la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que se envió en semanas anteriores a la Cámara de Diputados. Pero el acuerdo no fue firmado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En un comunicado oficial del consejo nacional, la COPARMEX considera que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación, lo que atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas. De aprobarse en los términos en que fue redactada y enviada a la Cámara de Diputados, la COPARMEX considera que dañaría seriamente a la competitividad del País y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Queremos dejar en claro que estamos a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleos y promueven a inversionistas con dimensión social”, enfatizó la COPARMEX. Para la COPARMEX, resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.

El jueves 12 de noviembre en conferencia matutina, se presentó la iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación a los proveedores de servicios especializados, y según se afirmó, la iniciativa no afectará a las empresas que sí cumplen con las regulaciones relacionadas con el outsourcing.

Pero si no se cumplen las obligaciones fiscales y laborales, si la subcontratación no corresponde a servicios especializados, no procederá, y quien la practique podrá ser incluso sujeto a procedimientos penales. Debe mencionarse que la iniciativa federal no incluyó las conclusiones del Parlamento abierto organizado por el Senado para recibir las opiniones de diferentes sectores.

En resumen, la COPARMEX está en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales y que protege a los trabajadores, y de aprobarse la iniciativa, la Confederación advierte la pérdida de 4.1 millones de empleos legítimos y debidamente remunerados, lo que significará un severo freno a la recuperación económica.