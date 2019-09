Recauda Capufe millones en peajes

NUEVO LAREDO, TAM.- El Puente Internacional Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo es uno de los tres principales recaudadores de peaje en el país, y esperan mayor transparencia de CAPUFE ante los recientes incrementos en las tarifas.

En los primeros siete meses del 2019, el Puente Internacional Juarez-Lincoln recaudó 17 millones 388 mil 913 pesos y fue rebasado en recaudación por un puente ubicado en el estado de Tabasco con la cantidad de 22 millones 294 mil 660 pesos, así también por el puente localizado en el municipio de Guasave, Sinaloa que recaudó 22 millones 432 mil 364 pesos, y son las mayores cantidades recaudadas de toda la red de puentes, conforme a datos oficiales difundidos en el portal web de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Con el incremento vigente a partir del 6 de septiembre la cuota de peaje pasó de 28 pesos a 30 pesos para los automovilistas, mientras los autobuses pagarán 65 pesos por utilizar el Puente Internacional Juárez-Lincoln, Puente 2.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, consideró que no se justifica el incremento de CAPUFE, por lo que pedirá mayor transparencia en la recaudación, administración y también en la difusión de las cantidades porque es mucho el dinero que provienen de los bolsillos de los usuarios del Puente Internacional 2.

“Las dependencias del gobierno federal no mandan información, sino hay que pedirla con oficio. Y esos datos son información pública que debe transparentarse sin tanta burocracia, pero el gobierno federal no informa nada. Nosotros pediremos más transparencia a CAPUFE porque ese incremento no se justifica”, planteó Rosas Quintanilla.

En el comunicado publicado en su página web oficial, CAPUFE explica que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incrementaron las tarifas de peaje, las cuales estuvieron vigentes desde el 30 de noviembre de 2016 y no se habían modificado desde entonces.

CAPUFE aclaró que los recursos se entregan de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y representan hasta el 25 por ciento de los ingresos por concepto de cobro de peaje en los puentes que opera.

Del monto total entregado en los primeros siete meses del año, 148 millones 713 mil 571 pesos corresponden a puentes nacionales, y 56 millones 507 mil 682 pesos, a puentes internacionales.

Conforme a la Ley mencionada, el dinero es entregado por el gobierno federal a los municipios y estados, para invertirse en la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras viales, o en vialidades próximas a los puentes internacionales.