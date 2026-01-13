El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.50
EN VIVO

Realizarán SST e IMSS-Bienestar campaña masiva de vacunación antirrábica

Se cuenta con más de 300 mil vacunas para desarrollar esta actividad

Esta jornada se anticipa a la fecha oficial de la que realiza la federación, pero la idea es extender el trabajo para obtener la mayor cobertura de aplicación y concluir la campaña en el mes de mayo. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud anunció el inicio de la campaña masiva de vacunación antirrábica canina y felina, tanto de animalitos domésticos como de los que se encuentran en situación de calle.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se cuenta con más de 300 mil vacunas para desarrollar esta actividad que, en una primera fase, iniciará en esta ciudad y sus alrededores para llegar hasta el municipio de Hidalgo y, posteriormente, arrancar en el resto de la entidad.

“Se trata de concientizar a la población y hacernos dueños responsables de este tipo de animalitos, además de protegernos de cualquier agresión y tener la certeza de que ya están debidamente vacunados para garantizar protección a la población”, dijo.

La estrategia masiva de vacunación, que se pretende dar inicio en este mes de enero y en coordinación con el IMSS-Bienestar, consiste en realizarla en tres Centros de Salud de la ciudad, que serán la base para permanecer durante varios días y que los vacunadores realicen los recorridos casa por casa y también apliquen a los animalitos que se encuentran en la calle, pero la principal finalidad es que los lleven a vacunar a la unidad.

Esta jornada se anticipa a la fecha oficial de la que realiza la federación, pero la idea es extender el trabajo para obtener la mayor cobertura de aplicación y concluir la campaña en el mes de mayo. Es importante mencionar que, en caso de no tener el control de aplicación de la vacuna o no saber si el animalito ya fue vacunado, se puede volver a vacunar; así como que el tipo de vacuna que se oferta para este tipo de campañas es de buena calidad, de color rosita y cumple con la norma de sanidad.

Cabe mencionar que en 2025 se logró aplicar unas 203 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos en todo el estado y se sumaron 3 mil 228 personas agredidas en la entidad por varios tipos de animales, como domésticos y callejeros, en el caso de perros y gatos; silvestres como mapache y murciélago; o ganado bovino que puede llegar a contraer rabia producida por el murciélago.

Marca Nuevo Laredo el paso en Tamaulipas, con la mayor inversión en obra pública
Clasifica Atlético a cuartos de Copa del Rey con golazo de Griezmann

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.