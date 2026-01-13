Realizarán SST e IMSS-Bienestar campaña masiva de vacunación antirrábica

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Salud anunció el inicio de la campaña masiva de vacunación antirrábica canina y felina, tanto de animalitos domésticos como de los que se encuentran en situación de calle.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se cuenta con más de 300 mil vacunas para desarrollar esta actividad que, en una primera fase, iniciará en esta ciudad y sus alrededores para llegar hasta el municipio de Hidalgo y, posteriormente, arrancar en el resto de la entidad.

“Se trata de concientizar a la población y hacernos dueños responsables de este tipo de animalitos, además de protegernos de cualquier agresión y tener la certeza de que ya están debidamente vacunados para garantizar protección a la población”, dijo.

La estrategia masiva de vacunación, que se pretende dar inicio en este mes de enero y en coordinación con el IMSS-Bienestar, consiste en realizarla en tres Centros de Salud de la ciudad, que serán la base para permanecer durante varios días y que los vacunadores realicen los recorridos casa por casa y también apliquen a los animalitos que se encuentran en la calle, pero la principal finalidad es que los lleven a vacunar a la unidad.

Esta jornada se anticipa a la fecha oficial de la que realiza la federación, pero la idea es extender el trabajo para obtener la mayor cobertura de aplicación y concluir la campaña en el mes de mayo. Es importante mencionar que, en caso de no tener el control de aplicación de la vacuna o no saber si el animalito ya fue vacunado, se puede volver a vacunar; así como que el tipo de vacuna que se oferta para este tipo de campañas es de buena calidad, de color rosita y cumple con la norma de sanidad.

Cabe mencionar que en 2025 se logró aplicar unas 203 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos en todo el estado y se sumaron 3 mil 228 personas agredidas en la entidad por varios tipos de animales, como domésticos y callejeros, en el caso de perros y gatos; silvestres como mapache y murciélago; o ganado bovino que puede llegar a contraer rabia producida por el murciélago.