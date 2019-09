Realizan la Segunda Etapa de Ferias de Empleo 2019

NUEVO LAREDO, TAM.- Ayer miércoles se realizó en Nuevo Laredo, la Segunda Etapa de Ferias de Empleo 2019, en la que se ofertaron más de 750 vacantes, para diversas áreas, en su mayoría dirigidas a la industria de la transformación, maquiladoras y bienes y servicios.

Desde las 8:00 horas llegaron los ciudadanos con sus cartas de presentación y expedientes laborales a los módulos colocados por las más de 70 empresas participantes en el centro cívico de la ciudad.

El evento organizado por el Servicio Nacional del Empleo fue presidido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, María Estela Chavira Martínez, quien en su mensaje, resaltó que este tipo de eventos son útiles para apoyar en el sustento de familias.

Resaltó que en lo que va del año se han generado 14 mil 220 empleos formales a nivel estatal, cifra que este municipio contribuyó con más de 3 mil.

Rosa María Rico de 43 años que actualmente se encuentra desempleada señaló que este tipo de ferias es una buena oportunidad para las personas que están en busca de un empleo, ya que permite acercar a todos los neolaredenses las oportunidades de trabajo que hay en esta frontera.

“Me parece excelente este tipo de eventos para las personas que necesitamos un trabajo, con estos eventos tenemos la posibilidad de encontrar una oportunidad laboral, yo vi varias opciones, busco algún empleo de secretaria o de administración, ahorita me intereso una vacante de la empresa Kenworth ya deje solicitud, me gustaría ganar arriba de 2 mil 500 pesos a la quincena”, expresó la mujer quien acudió desde la colonia Concordia.

Para Jorge González, las ferias del empleo que realiza el gobierno del estado ofrecen muy buenas oportunidades de empleo a las personas que buscaban incorporarse a la planta productiva.

“Con este tipo de ferias es más fácil conseguir un empleo, tengo 46 años y a mi edad batallo más para conseguir trabajo, tengo un mes sin trabajar, laboraba en una maquiladora, pero me salí porque no me trataban bien, ahorita busco empleo que cualquier cosa, me interesaron varias vacantes en donde deje mi solicitud, espero que me llamen de alguna, quisiera ganar arriba del salario mínimo osea más de mil 200 pesos, porque todo esta bien caro”, subrayó el hombre quien vive en la colonia Reforma Urbana.