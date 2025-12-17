El Dólar
Realiza SRH mantenimiento preventivo a estaciones climatológicas en la frontera norte

Entre ellas las ubicadas en las instalaciones de COMAPA Nuevo Laredo

Las labores realizadas incluyeron la revisión del sistema de carga, la limpieza de paneles solares y del gabinete, la verificación de sensores y voltajes. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.– En cumplimiento de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a fortalecer la gestión integral del agua en Tamaulipas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) para el Desarrollo Social continúa realizando acciones permanentes de mantenimiento y supervisión de la infraestructura de monitoreo climatológico en distintos municipios del estado.

A través de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, personal técnico de la dependencia llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en las estaciones climatológicas ubicadas en las instalaciones de COMAPA Nuevo Laredo, COMAPA Río Bravo y COMAPA Reynosa, con el objetivo de asegurar el funcionamiento correcto de los instrumentos.

A través de estas acciones se permitirá fortalecer la confiabilidad de la información que generan las estaciones, la cual es fundamental para el monitoreo de las condiciones climáticas y la toma de decisiones en materia de gestión hídrica.

Las labores realizadas incluyeron la revisión del sistema de carga, la limpieza de paneles solares y del gabinete, la verificación de sensores y voltajes, el ajuste de los sujetadores de la torre, así como la colocación de etiquetas con número de serie e inventario para un mejor control del equipo.

Al respecto, el titular de la Secretaría, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que estas acciones permitirán contar con mediciones más precisas y oportunas, fundamentales para la toma de decisiones y la planeación hídrica.

