Realiza SRH mantenimiento preventivo a estaciones climatológicas en la frontera norte

Ciudad Victoria, Tam.– En cumplimiento de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a fortalecer la gestión integral del agua en Tamaulipas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) para el Desarrollo Social continúa realizando acciones permanentes de mantenimiento y supervisión de la infraestructura de monitoreo climatológico en distintos municipios del estado.

A través de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica, personal técnico de la dependencia llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en las estaciones climatológicas ubicadas en las instalaciones de COMAPA Nuevo Laredo, COMAPA Río Bravo y COMAPA Reynosa, con el objetivo de asegurar el funcionamiento correcto de los instrumentos.

A través de estas acciones se permitirá fortalecer la confiabilidad de la información que generan las estaciones, la cual es fundamental para el monitoreo de las condiciones climáticas y la toma de decisiones en materia de gestión hídrica.

Las labores realizadas incluyeron la revisión del sistema de carga, la limpieza de paneles solares y del gabinete, la verificación de sensores y voltajes, el ajuste de los sujetadores de la torre, así como la colocación de etiquetas con número de serie e inventario para un mejor control del equipo.

Al respecto, el titular de la Secretaría, Raúl Quiroga Álvarez, señaló que estas acciones permitirán contar con mediciones más precisas y oportunas, fundamentales para la toma de decisiones y la planeación hídrica.