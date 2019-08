Realiza Infonavit la “Feria de Vivienda”

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la asistencia de más de un centenar de derechohabientes y cerca de 20 desarrolladores de viviendas, se llevó a cabo la “Feria de Vivienda” organizada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), este viernes en la Plaza Hidalgo ubicada en González y Guerrero en el sector centro.

Desde las 11de la mañana empezaron a llegar los derechohabientes interesados en conocer las modalidades para obtener un crédito para una vivienda.

Fueron dos módulos de atención directa de parte de la gerencia local del Infonavit, los que atendieron a los cientos de derechohabientes y otros 18 más desarrolladores de vivienda y promotores certificados, ofertaron alrededor de 400 viviendas.

Alfredo Cruz, fue uno de los trabajadores que acudió a esta feria acompañado de su esposa y sus dos hijos, debido a que anda en busca de un patrimonio para su familia.

“Es muy bueno este tipo de eventos, porque nos da la oportunidad de buscar una vivienda, yo ya tengo mi puntuación y me interesa sacar mi casa, la información que me dieron despejaron todas las dudas que tenía, ya me orientaron para poder tramitar un crédito, todavía estamos analizando los sectores donde poder comprar una vivienda , aseguró.

Por otra parte, Juan Antonio Ramos, acudió a esta feria para informarse sobre cómo puede obtener una vivienda.

“La información que me dieron me sirvió mucho, ahora voy a ver las diferentes opciones que tengo, primero voy a revisar mi puntuación, me parece bien este tipo de ferias por que nos ayuda a los trabajadores que no podemos trasladarnos hasta el infonavit entre semana”, comentó.

En esta feria los trabajadores tuvieron las facilidades para informarse sobre viviendas nuevas y usadas que ofrece el Infonavit a bajo costo, pues hay desde 290 mil pesos hasta un millón 664 mil pesos y hay disponibles en todos los sectores de la ciudad.

Cabe destacar que algunas de las empresas expositoras que estuvieron presentes fueron: Planeación de Obras Génesis, Revimex, Condeccsa, Comercializadora yDesarrollo de Proyectos, Valle Real, Dolse, Naves Industriales, Hogares SM y Casa Fácil deRemate.com, quienes realizaron una rifa de regalos para los asistentes.

El evento fue inagurado por Honorio Cortázar Salazar, representante del director general de Infonavit en Tamaulipas y Cristabell Zamora Cabrera, delegada de la Infonavit en Nuevo Laredo, la feria continuará este sábado 24 de agosto en la plaza antes mencionada en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

Para mayor información los trabajadores pueden acercarse al instituto ubicado en bulevard Municipio Libre #4643 en un horario de 8:30 a 2:30 o llamar al teléfono 867 718 7462.