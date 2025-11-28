Reafirma NLD su liderazgo nacional: Gobernador y alcaldesa arrancan Operativo Héroes Paisanos

Nuevo Laredo, Tam.-Con un mensaje de unidad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezaron el Arranque Oficial del Operativo Especial de Invierno 2025 “Héroes Paisanos”, refrendando el compromiso conjunto de brindar seguridad, atención y un tránsito ordenado a los connacionales que ingresan al país durante la temporada decembrina.

La ceremonia se llevó a cabo en el Módulo CIITEV de Nuevo Laredo, punto estratégico por donde cada año cruzan más de 150 mil paisanos, el mayor flujo del país, y que, por tercer año consecutivo, recibe el honor de albergar el inicio estatal de este programa, consolidando su liderazgo como la frontera más importante de México.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal destacó que este esfuerzo compartido refleja el entendimiento, la coordinación y la voluntad política que hoy caracteriza la relación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.

“La fortaleza que demos nosotros al arribo de nuestros connacionales que vienen a ver su familiares, los recibamos con ese trato digno y humanitario que nos caracteriza, aquí en Nuevo Laredo su alcaldesa está haciendo un gran trabajo que lo vemos cada vez que venimos a este municipio, en movilidad, en desarrollo urbano, en vialidades y con muchas perspectivas de crecimiento, es una frontera digna que recibe a miles de paisanos en esta temporada”, destacó el Gobernador.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas subrayó que Nuevo Laredo se prepara con responsabilidad y vocación de servicio para recibir a miles de familias que regresan a su patria, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador, con quienes se trabaja de manera coordinada para garantizarles una experiencia segura, ágil y humana a los connacionales.

“Nuevo Laredo tiene un papel protagónico en esta misión. Sabemos que somos el punto de acceso preferido por más de 150 mil compatriotas. Por ello, celebramos no solo la llegada de nuestros hermanos, sino también la importante derrama económica que su paso genera en nuestra ciudad.

“El flujo de nuestros paisanos dinamiza sectores clave como la hotelería, el sector restaurantero, las estaciones de servicio y el comercio local. Su presencia activa nuestra economía, y en reciprocidad, Nuevo Laredo se ha preparado para ofrecerles servicios de calidad, una infraestructura moderna y la calidez que caracteriza a nuestra gente”, destacó la alcaldesa.

El operativo se llevará a cabo del 28 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM). Serán instalados 19 módulos de atención distribuidos en los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, así como en el Aeropuerto Internacional “General Francisco Javier Mina” y la Central de Autobuses de Tampico, con el propósito de mantener una cobertura efectiva en los principales puntos de ingreso.

El Gobierno de Nuevo Laredo participará activamente a través de diversas dependencias. La Dirección de Tránsito y Vialidad brindará orientación y apoyo en los puntos de mayor afluencia vehicular, realizará ajustes en los tiempos de los semáforos para agilizar la circulación y pondrá a disposición dos grúas gratuitas para auxilio vial.

La Dirección de Protección Civil establecerá un centro de mando operativo en el CIITEV, contará con una unidad de paramédicos y efectuará recorridos intermitentes hasta el kilómetro 26, además de ofrecer asistencia mecánica básica y organizar caravanas de acompañamiento con apoyo de Tránsito y Seguridad Ciudadana para garantizar trayectos seguros.

A estas acciones se suma la participación de la Dirección de Turismo, que instalará un módulo de información y entregará materiales turísticos, al tiempo que la Dirección de Cultura ofrecerá presentaciones artísticas y actividades dentro del módulo del CIITEV para brindar una bienvenida cálida a los connacionales.

Como parte del operativo se habilitará una Ruta Segura desde el CIITEV hasta el Centro Cultural, con acompañamiento permanente de la Guardia Estatal para asegurar un traslado tranquilo.

De igual forma, del 15 al 17 de diciembre se pondrá en funcionamiento un Punto Seguro en el Centro Cultural, donde los paisanos podrán descansar, recibir orientación, dejar su vehículo bajo resguardo y acceder a transporte hacia hoteles o atractivos locales como el Museo Reyes Meza, el Zoológico Regional y otros sitios representativos de la ciudad.

Con estas acciones conjuntas, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal reiteran su compromiso de trabajar unidos para que el retorno de nuestros paisanos sea, una vez más, un motivo de orgullo, seguridad y bienvenida a su hogar.

En el evento estuvieron presentes el diputado federal Carlos Canturosas, los diputados locales Ana Laura Huerta y Sergio Ojeda, Segismundo Doguin Martínez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, así como funcionarios estatales y alcaldes tamaulipecos.