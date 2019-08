Reactivarán transporte escolar gratuito para 4 mil alumnos

NUEVO LAREDO, TAM.- El lunes 26 de agosto, se reactivará el transporte escolar gratuito financiado por el gobierno municipal en apoyo a más de cuatro mil alumnos de educación básica y media superior.

Miguel Jáuregui, secretario de Educación, Cultura y Deporte mencionó que son 26 escuelas las que reciben este apoyo y 100 camiones que prestan el servicio.

Explicó que este programa no solo se trata de un servicio que se otorgue a solicitud expresa de los planteles, sino que también se hace un análisis de rutas para determinar que efectivamente los niños no tienen manera de llegar a sus escuelas.

“Apoyamos en dos áreas: una es con escuelas que están muy distantes y no llega el transporte público, el otro, es con aquellos niños de la periferia que no alcanzaron lugar en planteles cercanos y los llevamos a las primarias del centro de la ciudad para que no pierdan la oportunidad de seguir estudiando”, comentó.