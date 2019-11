Reactivarán trabajos de pavimentación y bacheo

CD. VICTORIA, TAM.-Luego de un retraso en la entrega de asfalto por parte de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Obras Públicas reanudará los trabajos de bacheo y rehabilitación de pavimentos, en diferentes municipios del estado, confirmó Cecilia Del Alto López.

“Como lo habíamos señalado, la firma del convenio con la citada empresa se da de manera anticipada y el asfalto no se no se nos entrega de manera total en una sola ocasión, si no que se va solicitando el que vayamos necesitando”, indicó.

En esta ocasión habíamos venido enfrentando un atraso en la entrega del asfalto pero una vez superada esa situación, vamos a reanudar los trabajos y a solicitar el asfalto para llevar a cabo esta tarea”, apuntó.

Lo que se favorece siempre es el trabajo de la rehabilitación de pavimentos y con ello, favorecer el mayor tipo de obras, posteriormente se trabaja en lo que son las nuevas obras de pavimentación”, destacó.

La Secretaría de Obras Públicas en Tamaulipas comentó que en la programación de las obras se consideran también las prioridades que puedan tener los municipios quienes además, también aportan parte del presupuesto para la realización de este trabajo.

Para este año, el convenio firmado con Petróleos Mexicanos señala una cantidad de poco más de 13 mil toneladas de ese material, que es repartido entre los municipios del estado y en donde se priorizan obras, principalmente de rehabilitación de pavimentos.

“Una vez que se ha reactivado la entrega de material, comenzaremos a llevar a cabo trabajos de rehabilitación en varios de los municipios del estado”, señaló finalmente la funcionaria estatal.