Reabren 22 giros comerciales en la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Alrededor de 22 giros de distintos comercios y establecimientos abrieron sus puertas desde el martes pasado, estos comercios trabajan al 25 por ciento de su capacidad, poco a poco y gradualmente se habrá de ir aumentando ello a partir del 15 de junio, expresó el titular de Coepris.

El doctor Adolfo Benavides Guerra quien está al frente de esta dependencia, mencionó que si las condiciones de salud son favorables aumentará la apertura de los establecimientos en un 50 por ciento, posteriormente al 75, hasta llegar al 100 por ciento.

“Llegar a lo que es la norma como estábamos anteriormente sin descuidar las medidas de sanidad, es decir si en un restaurante tenía 10 mesas, habrán de trabajar solamente con tres mesas, y hacer mucho hincapié en el servicio a domicilio, y en las comidas para llevar”, explicó.

Añadió que están solicitando a los diferentes comercios que tengan a la entrada de las puertas un tapete sanitizante, así como gel antibacterial, y una persona responsable que se haga cargo del filtro sanitario en el establecimiento.

Reveló que todos los días Coepris realiza inspecciones en los diferentes comercios, algunos de los establecimientos que fueron reabiertos son estéticas, restaurantes, peluquerías, barberías entre otros, además de las constructoras, casas con venta de pinturas, así como guarderías.

Destacó que aún no están autorizadas para que inicien sus ventas las ‘pulgas’, ya que en ellas se concentra una gran cantidad de personas, lo que pude ser de mucho riesgo.

“La sanción que aplica Coepris a los establecimientos que no cumplan con las medidas de salud al reabrir de nuevo, es el suspensión temporal de labores, en los puestos fijos y semifijos, los verificadores realizarán visitas para que no haya aglomeración de personas, y que guarden su sana distancia”, apuntó.

Manifestó que Coepris hace la invitación a los diferentes giros para que se aboquen a tramitar su certificado de reapertura mediante la página, coronavirus.tamaulipas.gop.mx, en la parte superior lado derecho se lee, trámite de certificado de reapertura.

Benavides Guerra mencionó que la dependencia que está a su cargo cuenta con un total de 30 personas, de las cuelas el 50 por ciento está en el puente internacional número 2, el 40 en las verificaciones, el 10 por ciento en el Departamento de Comercio Internacional, sin descuidar el Centro de Servicios Integrales.