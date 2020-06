Raymix se declaró gay; recibe apoyo de fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Raymix, intérprete de temas como “Oye Mujer”, compartió en redes sociales un video en el que se declaró gay.

Al inicio del clip, el músico habló sobre los múltiples problemas que ha enfrentado la humanidad en fechas recientes, como el racismo y la pandemia de coronavirus, y mencionó que considera que es fundamental que todos puedan amar libremente.

“¿Ustedes pueden creer que en pleno 2020 haya personas en la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este video? Que mejor me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy porque sólo así tendré éxito, que sólo así venderé boletos para mis conciertos.

“Me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional y que pueda ser diferente a lo normal. Yo siempre he querido ser real y genuino. Por eso con todo orgullo quiero expresarles y hacerles de carácter público que soy gay. Si me preguntan qué va a cambiar después de este comunicado, la respuesta es simple: nada”, dijo el intérprete.

Raymix declaró que la música que él hace es para todas las personas que creen en la vida, en la libertad y en el amor, en todas sus formas.

“Hoy día, con un mundo que se desmorona ante nuestros ojos, yo me pregunto: ¿cómo pueden existir personas que invierten tiempo en tratar de destruir o limitar el derecho universal de amar?

“Si queremos cambiar al mundo, empecemos con el ejemplo que le damos a los niños y a las niñas que en el futuro van a estar a cargo del planeta. Un niño no nace juzgando, aprende a juzgar”, agregó.

El intérprete también dijo que seguirá llevando y compartiendo su música con orgullo.

“Esperen lo mejor de mi parte, como siempre hago mi mejor esfuerzo, lo voy a seguir haciendo, y en especial a todas esas almas y personas que les quieren apagar su luz o su voz, recuerden que lo que los hace únicos es el poder que vive en el corazón de ser simplemente tú, sin miedos ni prejuicios”, concluyó Raymix.

Ante su declaración, el cantante ha recibido el apoyo de sus fans, quienes le han mandado mensajes a través de sus redes sociales.

Si antes me gustaban tus cumbianes ahora no puedo esperar para que termine la cuarentena y salir a bailar "Oye Mujer" como lo solía hacer con mis amigos #raymix pic.twitter.com/BWmRZuHeGD — Mauri Rodd (@maurirodd) June 6, 2020