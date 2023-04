Ravens pactan por 5 años con Lamar Jackson

Estados Unidos.-Cinco años después de su reclutamiento al final de la primera ronda, el día del draft le deparó un gran convenio a Lamar Jackson.

Los Ravens de Baltimore llegaron el jueves a un principio de acuerdo por cinco años con Jackson, quien se convirtió en el jugador mejor remunerado en la historia de la NFL.

Baltimore y Jackson pactaron por cinco años y 260 millones de dólares, de los que 185 millones están garantizados, dijo a The Associated Press una persona cercana a la negociación, quien solicitó permanecer anónima porque el convenio no está firmado todavía.

El acuerdo garantiza que el quarterback estelar siga con el equipo y pone fin a la telenovela en que se habían convertido unas negociaciones que eran el tema dominante de cara a la próxima campaña. El convenio de Jackson supera el de 255 millones de dólares y cinco años que los Eagles de Filadelfia suscribieron con Jalen Hurts a comienzos de este mes.

Hurts recibió garantías por 179.3 millones de dólares.

Deshaun Watson sigue teniendo el mayor contrato garantizado en la historia de la NFL. En 2022, los Browns de Cleveland dieron a Watson un convenio por cinco años y 230 millones de dólares, totalmente garantizados, para que renunciara a una cláusula que impedía su canje y se incorporara al equipo.

El equipo anunció el convenio unas horas antes de la primera ronda del draft de la NFL. Y es evidente que, al menos en Baltimore, la noticia eclipsará cualquier selección que haga el conjunto.

“Estoy muy emocionado. Fue un proceso muy largo”, dijo el gerente general Eric DeCosta. “Pero la familia nunca es fácil. Estamos emocionados por haber logrado esto”.

Jackson fue el Jugador Más Valioso de la NFL en 2019, pero tras la expiración de su contrato de novato, su futuro estaba en duda. El mes pasado, Baltimore le colocó la etiqueta de “jugador franquicia”, pero los Ravens seguían confiando en llegar a un acuerdo de largo plazo con el mariscal de campo, incluso después de que Jackson había pedido públicamente marcharse mediante un canje.

Los Ravens no revelaron los términos del contrato, pero el tuit en el que anunciaron el acuerdo sí incluyó un video en el que Jackson habla.

“Durante los últimos meses, ha habido muchos dimes y diretes, nos hemos comido las uñas y rascado las cabezas”, dijo el astro. “Pero en los próximos cinco años, la bandada seguirá adelante”.

Jackson se refirió así al mote de “Ravens Flock” (bandada de cuervos) con el que se hace referencia a los seguidores del equipo.