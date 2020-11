Ratifica Estados Unidos cierre fronterizo

NUEVO LAREDO,TAM.- Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, dijo que la nueva ola de contagios del Covid-19 a ambos lados de la frontera hace inevitable una nueva prórroga a las restricciones a los cruces fronterizos, en esta ocasión hasta el 21 de diciembre.

En un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático dijo reconocer los esfuerzos y sacrificios de los pobladores de la región, ‘pero la pandemia no ha cesado en sus efectos, ensañándose precisamente en los estados contiguos de ambos países’. ‘Mientras no contemos con vacunas y tratamientos confiables, no nos queda más remedio que limitar los viajes en la región’, explicó.

‘Les insistimos: una pandemia global NO es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia, no es una solución sino la peor decisión”, acotó.