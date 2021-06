Rana recibe nombre en honor a Led Zeppelin

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva rana terrestre de Ecuador fue nombrada Pristimantis ledzeppelin en honor a Led Zeppelin, la banda de rock del Reino Unido.

El animal fue descrito en la Comunidad de Río Blanco, ubicada en la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa del sureste ecuatoriano y el norte de Perú. La biodiversidad en esta región todavía es desconocida, aunque en años recientes se han descubierto varios anfibios restringidos a esta zona.

La rana es de color crema amarillenta con marcas café negruzcas o negras, además cuenta con algunas manchas amarillentas y naranjas. Su iris es rojo cobrizo. Se caracteriza porque su piel del dorso y flancos está cubierta por pequeños gránulos en forma de tubérculos

Según los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) que describieron a la nueva especie, las ranas terrestres del género Pristimantis son un grupo de vertebrados extremadamente diverso. Hasta ahora, se han descrito formalmente 569 especies.

En los últimos dos años, 28 se han descrito en Ecuador y la mitad de ellas son del sur de los Andes, pues es una zona con gran diversidad de pequeños vertebrados y alto endemismo.

La Cordillera del Cóndor, donde se describió a la nueva rana, está amenazada por la expansión de la agricultura y la ganadería, la tala, la minería, el cambio climático y la introducción de enfermedades.

Es posible que el anfibio nombrado en honor a la banda británica sólo se encuentre en esta área, por lo que los científicos recomendaron crear iniciativas de conservación de pequeños vertebrados a largo plazo.

El estudio ” A new species of terrestrial-breeding frog Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from the Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Ecuador” fue publicado en la revista científica “Neotropical Biodiversity”.