Rams contratan a Mike LaFleur

LOS ÁNGELES.— Los Rams de Los Ángeles contrataron al excoordinador ofensivo de los Jets de Nueva York Mike LaFleur, le confirmó a The Associated Press el viernes una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló en condición de anonimato debido a que los Rams no han anunciado formalmente la decisión de contratar a LaFleur, quien pasó los últimos dos años con Nueva York.

Los Rams pusieron fin a la peor temporada en la historia de la NFL para un campeón defensor del Super Bowl y con la peor ofensiva de la liga en total de yardas tras quedarse sin varios jugadores clave. El coordinador ofensivo Liam Coen dejó al equipo y regresó a Kentucky, en donde pasó la temporada 2021 como coordinador ofensivo de los Wildcats.

El anterior coordinador ofensivo de los Rams Kevin O’Connell se convirtió en el entrenador en jefe de los Vikings de Minnesota poco después del triunfo de los Rams en el Super Bowl. El entrenador Sean McVay ha decidido las jugadas mientras ha estado al frente y no tuvo un coordinador ofensivo formal en el 2018 y 2019.

Los Jets tuvieron una de la peores ofensivas en ambas temporadas con LaFleur y bajo las órdenes de Robert Saleh. Lideró una ofensiva el año pasado que terminó 29ma en anotaciones y 25ma en yardas totales batallando para que su quarterback fuera constante.

LaFleur fue parte de los 49ers de San Francisco entre 2017 y 2020 con Kyle Shanahan, que ha superado a los equipos de McVay en ocho campañas seguidas.

1. LaFleur, de 36 años, es el hermano menor de Matt LaFleur, quien fue el coordinador ofensivo de McVay en su primera temporada al frente de los Rams en 2017 antes de eventualmente convertirse en el entrenador en jefe de los Packers de Green Bay.